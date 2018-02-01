觀光產值下降 陳建宇：政府要有國家級觀光思維

前交通部長陳建宇認為，政府要有國家級觀光思維。（王思慧攝影）

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國家政策研究基金會今舉辦記者會，召集人前交通部長陳建宇指出，交通部要發展國旅觀光市場，問題是還要多久，才能把觀光品質帶上來，才不會讓台灣民眾一直想要出國，國內旅遊也不能都只有天空步道、吊橋，何時才能發展出文化觀光，甚至是創新遊程，增加國際旅客觀光吸引力。他說，現在全世界都在爭取大陸市場，拜託觀光局要有辦法，不管是自由行，還是團客都要爭取客源，要有國家級觀光政略思維。

台灣國際觀光救援服務協會許高慶表示，政府對現在觀光產業看不到照顧，像是M503爭議，春節期間加班機不只是台商可回台，也對陸客來台有幫助，春節是旺季，把這些機位取消掉，觀光客不來了，票價又貴、機位不夠，旅行社已經賣出機票要善後，等於政府政策對觀光政策是完全負面。

他說，很多國家都是觀光立國，都是重要政策，不過台灣從政黨輪替後，這四個字已經看不到了，按照意識形態在經營觀光產業，觀光產業真的非常慘，台灣竟用意識形態在經營，非常不公平。

醒悟科技大學觀餐學院長李銘輝指出，去年來台觀光人數，只贏東南亞國家，原本日本五年前跟台灣差不多，現在都有2千多萬人數，更誓言2020年要到達四千萬人，台灣要從一千萬後段班要進步，是很長一段路。

在南向政策方面，李銘輝說，陸客來台8天7夜，一人可花200元美金，東南亞國家只待4天3夜，一人僅100元美金，觀光產值大不如前，甚至有的人因為有親友在台灣，住宿費可省下。現在不但藝品店關門，遊覽車停著，旅館出售，導遊更從一個月帶四團，變成四個月帶一團。

(中時)

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