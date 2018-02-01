社會風氣開放 BL漫畫不再小眾

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以男性之間的戀愛故事為主軸的「BL」（Boys Love）動漫，雖然較為小眾，卻始終有一群死忠的女性粉絲，年齡層橫跨學生到上班族，也成為動漫節不可忽略的重點消費族群。在今年來台辦活動的9部日本作品中，就有5場與BL漫畫、輕小說相關，今（1）日下午就有兩位日本BL漫畫家夏目Isaku、高崎Bosuko舉辦簽名會。

夏目是第2度來台舉辦簽名會，她表示自己從小愛看少女漫畫，從模仿漫畫家池野戀的畫風開始畫漫畫，後來逐漸受到樹夏實、清水玲子、高河弓等漫畫家的作品影響，在少女漫畫之外也喜歡冒險、科幻的故事，曾經創作同人誌。

夏目表示，「我原本畫少女漫畫投稿，卻逐漸發現不太喜歡畫少女漫畫。雖然我原本不太熟悉BL漫畫，但開始畫BL之後，反而很投入，因為比起描繪女生煩惱時的扭捏，我喜歡畫男孩子直爽的表達方式，畫男生比較開心。」

夏目這次來台宣傳近作《糖果色的戀愛反論》，描述攝影師和記者的BL戀愛故事，「因為有朋友在報社當記者，透過介紹認識一位攝影師，了解他的工作和生活，從中尋找創作素材。像是無論發生什麼事，都要守在現場，下雨時攝影師也無法撐傘，或是採訪遇到很難過的事，也必須要撐下去等等。記者的工作真的很辛苦。」

高崎的作品《即使如此，他還是對我死心塌地》以古典樂指揮家與雜誌編輯為主角，畫風美型。高崎表示，雖然她看的漫畫類型廣泛，但最喜歡看BL，曾經畫過日本動畫《TIGER & BUNNY》的二創BL同人誌漫畫，因而被編輯挖掘，正式出道。

東立出版社公宣鄧建宇表示，雖然BL漫畫由來已久，但過去屬於小眾、女性讀者偏愛的作品，如今社會對於同性戀的態度較為開放，也有愈來愈多讀者接受BL漫畫，「BL漫畫的讀者通常很死忠，只要喜歡某位漫畫家的畫風，就會固定找新作品來看，受歡迎的程度不亞於少女漫畫。」

第6屆台北國際動漫節於2月1日到2月5日在南港展覽館舉辦，雖然遇上寒流，又辦在過年前，買氣較低，漫迷卻依舊捧場，首日進場人次超過10萬。

(中時)

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