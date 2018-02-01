江明賢開創水墨新格局 藝評家一致讚嘆

2018年02月01日 18:30 中時 王文吉

《大甲鎮瀾宮》為江明賢代表作，他特意將人物縮小，突顯廟宇的雄偉壯觀，香爐、屋瓦及剪黏部分則在寫實和抽寫意之間求取平衡，呈現廟堂幽深肅穆。（王文吉攝）

江明賢遊歷新疆後，創作《吐魯番火炎山》。（王文吉攝）

江明賢熱愛遊歷四方，圖為2014年創作的《長江巫峽》。（王文吉攝）

江明賢2012年遊歷東歐，於當地速寫，返台後創作《布拉格》。（王文吉攝）

水墨大師江明賢以彩墨畫名聞兩岸，他出身台中山城，曾留學西班牙並旅居紐約多年，畫作揉合油畫、水彩及素描筆觸，樹立現代水墨新標竿；熱愛旅行的他，擅長風景及古蹟題材，精選近年40件大作，即日於葫蘆墩文化中心舉辦「墨彩驚艷」創作展，展至3月11日止。

江明賢出身石岡偏僻農村，他回憶，小時跟父親下田插秧，他不用拉繩輔助，就能排列筆直，獲親友稱讚。江明賢自小展露畫面布局天分，因家中貧困，他考取師範高中公費生，一路苦讀，進入台灣師範大學美術系練就紮實功法，後來留學西班牙，遊寓歐美深造。

江明賢繪畫生涯經歷一甲子，蓄積水墨、素描、油畫和水彩等多元創作能量，題材從傳統山水轉化為歷史遺跡，曾於台灣、歐美、大陸等地舉辦60餘次個展，並獲得中國文藝獎、國家文藝獎殊榮，及台灣師大頒發榮譽教授。

「墨色為主，色彩為輔。」江明賢表示，書畫是中華文化的核心，他融合西畫技法，以更宏觀視野，走出傳統水墨化的新格局。耗時2個月完成《大甲鎮瀾宮》彩墨畫為代表作之一，他特意將人物縮小，突顯廟宇的雄偉壯觀，香爐、屋瓦及剪黏部分則在寫實和抽寫意之間求取平衡，呈現廟堂幽深肅穆，非常值得一看。

美術藝評家稱讚，江明賢擅長處理古蹟題材，例如《風獅爺與金門民房》和《周莊的回憶》，運用西方藝術重組手法鋪排，表現雄偉壯闊氣勢，而《麗江古城》、《印象巴黎》、《布拉格》使用水墨畫的勾皴點染、破墨積墨，交融西方繪畫技法，營造空間的透視效果，透過濃淡色彩突顯歲月痕跡，神意十足。

「墨彩驚艷」個展，精選江明賢近幾年作品，包含歌詠自然的風景寫生、關懷人文的古蹟建築等主題創作40件，即日起至3月11日於葫蘆墩文化中心展出，邀請大眾前往欣賞一覽江明賢大師的墨彩世界。

(中時)