最新報告：極端氣候恐直接癱瘓美軍基地

一架隸屬美國空軍的F-16戰機。(圖\Lockheed Martin)

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中時電子報
野火升起漫天濃煙，瀰漫美國范登堡(Vandenberg)空軍基地。(圖/美聯社)

極端氣候對於全球人類的影響恐怕遠遠超過我們的想像，不但可能影響到我們未來的生活環境以外，美國五角大廈最新報告指出，美國很多空軍、海軍等軍事基地，恐怕也承受不住未來可能出現的極端氣候摧殘，像是洪災、乾旱或極端氣溫等恐怕會讓主要關鍵的軍事設施無法使用，將對美軍構成嚴重的威脅和挑戰。

根據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，五角大廈的最新報告指出美國各地的軍事設施的確很容易受到氣候影響，極端氣溫所引起的各種災害並可能對軍事基地造成嚴重影響，甚至直接癱瘓了所有軍事設施，造成美軍無法承受的傷害和負擔。

這份報告是美國第一次針對氣候變化威脅軍事設施所展開的調查，顯示出近年來的極端氣候已經引起美國軍方的關注和擔憂。因為如果極端氣候引起的災害對於美軍基地的關鍵設施造成嚴重影響，導致無法使用或是必須要花費大量人力、物力補救才行的話，美國國防部將完全無法接受，也無力承擔這些損失。

本次調查的內容記錄了洪災、乾旱和極端氣溫等對於美國各地軍事設施的影響。這項報告針對氣候引起的各種災害，如何影響美國軍事訓練基地、機場和其他軍事設施展開各種評估。報告指出，經常造成美軍大量損失的通常是乾旱、颶風和洪水等引起的問題。

(中時電子報)

文章來源：Pentagon survey details effects of climate change on military sites

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