苗栗縣府發表舊山線軌道自行車 預定6月試營運

苗栗縣政府發表舊山線軌道自行車(Rail Bike)。圖／苗栗縣政府提供

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台灣首創苗栗縣舊山線軌道自行車今(1)日亮相，預定6月試營運。

苗栗縣政府今天發表全台第一台軌道自行車 (Rail Bike)，縣長徐耀昌強調，極具創新節能設計且融入CK124蒸汽火車、魚藤坪斷橋圖騰的火車頭造型十分吸睛，他試乘後覺得滿意，期盼能在6月試營運、推展綠能休憩新興旅遊，並將苗栗觀光推向國際。

今天發表的新車為4人座，除了人力踩踏，也有電動設備因運部分陡坡，設計方面則著重綠能節能，包括運用電池回充、電力輔助系統、全國唯一軌道自行車載具及GPS定位系統等，提升安全性及調度控管。

苗栗縣政府表示，為推動舊山線跨域亮點計畫，以「舊山線魅力世遺．國際慢城」為主題，爭取交通部觀光局補助3億元，推動建置全台唯一軌道自行車系統，希望結合三義國際慢城行銷舊山線鐵道風情與人文之美，為苗栗觀光產業帶來商機。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫指出，縣府推動舊山線軌道自行車，全程約6公里，騎乘時間約半小時，路線由勝興車站穿越2號隧道、經167號謤誌、魚藤坪橋、3至6號隧道群至內社川橋，6月底試營運以迎接暑假觀光旅遊人潮。

他說，舊山線鐵道從三義到后里全長15.9公里，沿途有勝興車站、魅力世遺潛力點魚藤坪斷橋及隧道群等多處歷史人文與自然景點，舊山線停駛後，雖曾多次推動蒸汽火車復駛，因成本高無法延續，希望能結合慢城推動軌道自行車，振興舊山線觀光。

(工商)

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