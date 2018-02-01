80％的海鮮比例壽司套餐！晴山「壽司割烹區」新登場

2018年02月01日 18:30 中時 何書青

晴山「壽司割烹區」即日起隆重登場。（台北美福大飯店）

台北美福大飯店的晴山日本料理餐廳繼桌席、炭火與鐵板料理逐區開放後，「壽司割烹區」即日起隆重登場，同樣採無固定菜單方式，每日提供多種海陸頂級食材讓賓客挑選，而廚師與賓客之間零距離的互動，像是欣賞一場美味的料理廚藝秀；午間套餐每位2600元+10%，晚間套餐則是每位3800元+10%。

壽司板前長呂建良熟知大海珍鮮的食材特性，設計出比例高達80%海鮮食材的壽司套餐，嚴選台灣在地生鮮蔬材及日本進口漁獲，以多年累積的俐落刀工與料理經驗，將每塊生魚片維持在約15克的重量，方便賓客一口食用，另外還有煙燻香或炙燒過的生魚片，表皮帶點些許焦香味和鮮嫩Q彈的美味，令人難以抗拒。

不侷限固定菜單的晴山，講求食材的品質與新鮮度，選用的是台灣和日本進口海鮮，炭烤燒肉的選擇有美國極黑和牛、澳洲和牛、伊比利豬肉，加價後還能品嘗享譽國際的神戶牛等上等食材，透過備長炭1200度高溫炙烤的食材保有淡淡的炭香，加入廚師自製的胡蔴醋、橙醋醬油及昆布鹽等醬料調味，再搭配貼近自然的盤飾，將四季的特色用料理展現，也傳遞著日本人尊重自然的精神。

此外，為了提供商務客更多元的用餐選擇，晴山日本料理「清酒吧檯區」即日起至3月30日，每周一至周五中午11點半至下午1點半推出「四季和風便當」，每份780元+10%（每日限量10份），食材豐富且高檔，有生魚片、前菜、煮物及炸物，另附贈林龍星冠軍米乙碗、味噌湯、玄米茶及甜點，菜色依季節時令有所調整，讓商務客短暫的用餐時間，依舊能吃得巧、吃得飽。

(中時)