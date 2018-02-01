解放軍陸戰之王砲彈升級 美媒：可擊穿1.4公里外美坦克

2018年02月01日 18:27 中時電子報 蔡萱

中國國家主席習近平上個月初視察解放軍陸軍目前最精銳的裝備，包括有「陸戰之王」稱號的99A式主戰坦克引發外界對這款新型坦克專注。而據美媒分析顯示，解放軍已為新型的99A2坦克配有一門身管較99A更長的主炮，大幅提升炮彈穿甲能力。除此之外，還研製了貧鈾穿甲彈，能夠在1.4公里外擊穿美國新型M1A2艾布拉姆斯（Abrams）坦克的裝甲防護。

據美國《國家利益》報導，儘管中國新型的99式坦克還未曾投入實戰，但外界普遍認為它並不遜色於美國M1A2、俄國T-90A主戰坦克相比。

儘管99A式坦克主要是靠一門125毫米口徑坦克炮，火力不足於美軍M1A2，但中國已經為其1主炮研製了貧鈾穿甲彈，該穿甲彈能夠在1.4公里外擊穿M1A2艾布拉姆斯坦克的裝甲。

除此之外，以出色的電子設備聞名的中國，設計讓99A2坦克攜帶有一套新式紅外追蹤系統，這使這款坦克能夠有效搜索敵軍坦克。

99式坦克因使用了複合裝甲和爆炸反應裝甲。 同時還配備了雷射預警接收機，如果坦克遭到敵方瞄準雷射照射，接收機能向操作坦克人員發出警告，以增取及時退出危險區域的機會。

另外，99式坦克的機動性也比美軍M1A2來得高，99式能在路上以每小時80公里的速度行駛。M1坦克則是僅能以63公里時速，且耗油量高、使用燃氣渦輪引擎的M1A2坦克每行駛360公里就必須加油。

(中時電子報)