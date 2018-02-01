解放軍陸戰之王砲彈升級 美媒：可擊穿1.4公里外美坦克

中國國家主席習近平1月3日視察中部戰區陸軍某師視察中部戰區陸軍，登上99A坦克，詳細了解裝備戰技性能。(圖/新華社)

友善列印
中時電子報

中國國家主席習近平上個月初視察解放軍陸軍目前最精銳的裝備，包括有「陸戰之王」稱號的99A式主戰坦克引發外界對這款新型坦克專注。而據美媒分析顯示，解放軍已為新型的99A2坦克配有一門身管較99A更長的主炮，大幅提升炮彈穿甲能力。除此之外，還研製了貧鈾穿甲彈，能夠在1.4公里外擊穿美國新型M1A2艾布拉姆斯（Abrams）坦克的裝甲防護。

據美國《國家利益》報導，儘管中國新型的99式坦克還未曾投入實戰，但外界普遍認為它並不遜色於美國M1A2、俄國T-90A主戰坦克相比。

儘管99A式坦克主要是靠一門125毫米口徑坦克炮，火力不足於美軍M1A2，但中國已經為其1主炮研製了貧鈾穿甲彈，該穿甲彈能夠在1.4公里外擊穿M1A2艾布拉姆斯坦克的裝甲。

除此之外，以出色的電子設備聞名的中國，設計讓99A2坦克攜帶有一套新式紅外追蹤系統，這使這款坦克能夠有效搜索敵軍坦克。

99式坦克因使用了複合裝甲和爆炸反應裝甲。 同時還配備了雷射預警接收機，如果坦克遭到敵方瞄準雷射照射，接收機能向操作坦克人員發出警告，以增取及時退出危險區域的機會。

另外，99式坦克的機動性也比美軍M1A2來得高，99式能在路上以每小時80公里的速度行駛。M1坦克則是僅能以63公里時速，且耗油量高、使用燃氣渦輪引擎的M1A2坦克每行駛360公里就必須加油。

(中時電子報)

文章來源：China's Type 99 Tank: Could It Beat an M1 Abrams or Russia's T-90?

最新報告：極端氣候恐直接癱瘓美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。