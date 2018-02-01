國宴食材「快樂豬」入饌 打造美味日式炸豬排

2018年02月01日 18:56 中時 徐力剛

雲林「快樂豬」肉質鮮美無腥味。（圖片提供／邁泉豬排）

「雲林快樂豬」品牌標章。（圖片取自雲林縣政府官網）

國宴食材「快樂豬」，走一趟日本名店MAiSEN邁泉豬排吃得到！邁泉打造全新「台全牧場快樂豬」系列餐點，即日起全台門市同步販售。

全新「快樂豬里肌套餐」以雲林快樂豬為食材，師傅手工挑除筋膜、拍打，外層裹上原創麵衣以165度油溫酥炸，金黃色豬排如羽毛般豎起麵衣，緊緊鎖住富含油脂豬肉，軟嫩肉質入口即化。另道「快樂豬腰內豬排套餐」肉質緊實充滿嚼勁，搭配特製醬料品嘗，老饕讚不絕口。

邁泉豬排指出，邁泉深耕經營日本市場50多年，來到台灣希望以在地食材製作豬排，起初選擇多家台灣肉品回報日本總部，其中以雲林縣政府輔導認證「快樂豬」獲得認可，且風味最符合邁泉餐點需求。快樂豬肉質鮮美，肥瘦均勻，養殖過程不施打抗生素，並餵食益生菌與乳酸菌，肉質甜度高。全新「台全牧場快樂豬」系列餐點預估可帶動整體業績成長10～15%。

「快樂豬」產自雲林，主打從產地到餐桌符合產銷履歷認證，透過前端牧場、後端屠宰、分切業者與政府多方合作確保肉品質量。台全牧場快樂豬嚴選LYD三品種豬，運用優生學概念，結合L-藍瑞斯、Y-約克夏、D-杜洛克品種優點，培育出快樂豬特有品種，平日以優格餵養，隨著豬隻成長階段以音樂伴隨，讓豬隻情緒穩定肉質更加肥美。

台全牧場表示，廠區約6萬頭快樂豬皆有生產履歷認證，強調食材可溯源，從飼料場、豬場、分切場層層把關，落實產、製、銷一條龍管理，並通過快樂豬飼養5大標準，包括溯源產銷履歷、無藥物殘留自然培育、環保生態設計安全豬場、地方情感品牌認同及音樂成長環境，提供肉質鮮美、纖維細嫩、無腥味肉品。

(中時)