台電推動深澳燃煤電廠 新北強烈反對

2018年02月01日 18:35 中時 李其樺

台電計畫在新北瑞芳深澳重啟燃煤電廠興建計畫，遭新北市政府、部分居民反對；基隆市議員憂慮影響基隆空氣品質，基隆市府環保局表示，將要求台電有效降低汙染物質。（李其樺翻攝）

台電計畫在新北市瑞芳深澳漁港重啟燃煤發電廠計畫，近日變更案送中央環評，該案新北市堅持反對立場；基隆有在地議員憂慮，基隆與瑞芳相鄰，將來電廠啟動後恐連帶惡化基隆空氣品質，要市長林右昌表達反對立場；對此基隆市府環保局表示，會要求台電有效減少汙染物質。

台電深澳火力發電廠於2007年除役，原本計畫在舊場址興建燃煤發電廠，原已通過環評，後來遭到當地居民反對作罷。去年6月台電為解決核1、核2廠各一部機組停機發電缺口，重啟深澳燃煤電廠興建案，近日變更案送往環保署環評大會審議。

對此新北市政府嚴正表達反對立場，新北環保局公害稽查科長孫忠偉表示，當前全國提倡減煤減少空汙，台電卻反其道而行；其次根據模擬估計，未來申奧燃煤電廠運轉，PM2.5平均值台北市將增加1.7、新北增加1.9、基隆市增加0.4，影響不可謂不鉅。

孫忠偉強調，新北市不反對蓋電廠，但是反對使用燃煤發電，台電在當地釋放錯誤訊息，誤導居民認為天然氣發電比較危險，而選擇燃煤發電，質疑線在高雄興達電廠、台中火力發電廠都規畫未來轉為天然氣發電，豈不是自相矛盾？

基隆市議員呂美玲表示，全世界都在降低碳排放量，改使用乾淨綠色能源，台灣卻還是增加煤炭發電，不僅違反世界潮流，而且所產生的PM2.5空氣汙染將對北海岸、瑞芳還有基隆中正、信義區居民造成危害，她持強烈反對立場，也呼籲基隆市長林右昌表達反對意見。

市議員韓良圻說，瑞芳、基隆相鄰，未來燃煤電廠運轉所產生的空氣汙染，恐將隨著東北季擴散飄來基隆造成汙染，要求台電先降低台中火力發電廠造成汙染，否則只是在講空話。

基隆市府環保局表示，未來將要求台電依照鄰近縣市汙染物標準，有效減少電廠汙染源，將會持續關注該案發展。

(中時)