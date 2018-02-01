南山中學模擬聯合國會議登場 兩岸三地學子齊聚

2018年02月01日 18:36 中時 葉書宏

2018南山模擬聯合國會議登場，兩岸三地學子齊聚。（葉書宏翻攝）

2018南山模擬聯合國會議1月31日正式開幕，來自海內外27所高中207位學生，在新北市南山中學進行為期4天的模擬聯合國會議。會議至今邁入第8屆，在台灣是非常獨特以兩岸三地的高中學生為主要對象進行的模擬聯合國會議。

今年度特別有來自全台25所高中以及香港新亞中學、馬來西亞鍾靈中學等地的學生，模仿駐聯合國的代表，針對不同的議題，以中文及英文進行討論、磋商。

本屆南山模擬聯合國會議特別邀請社團法人對外關係協會會長夏立言進行開幕演講，特別以親身之外交經歷、精闢的觀點開拓青年學子的國際視野。

新北市板橋高中7位同學參加此次活動，高二池建增表示，未來希望朝外交或企管領域發展，聽到夏立言的專題演講，更覺國際視野的拓寬及培養觀察能力是十分重要的。另一名學生彭姵琦則希望在經濟領域的探究能更深入的學習，所以事前也在探索議題上做了許多的準備，同時也想學習活動辦理幕後規劃的作業流程。

馬來西亞鐘靈中學代表熊豪尉表示，想要瞭解不同國家各自的思考模式及表達方式，尤其用語的精準度，他很開心的說台灣的建築新舊交陳，十分特別，最不適應的應該是新北這幾天的低溫。

香港新亞中學楊柳影很興奮的表示，學校給的名額不多，能有機會到台灣來，非常開心，希望能多與不同生長環境的學生交往，同時了解各自的思考模式或立場，在聽了南山中學家長會廖啟章會長的發言，更期望能培養自己解決問題的能力。

大師講座活動也是南山模聯會議的重頭戲，邀請到了政治大學外交學系副教授暨系主任連弘宜教授來與代表們進行經驗分享講座，連教授是俄羅斯聯邦外交部國立莫斯科國際關係學院國際關係系的博士，也是台灣少數研究俄羅斯的專家，專長在國際關係史、戰略研究等等。連教授是政治大學名師，幽默及深刻的上課內容在政治大學往往都是秒殺的熱門課程。

今年會議進行的英文委員會是聯合國大會第二委員會，討論的議題為「永續發展：責任消費與生產」。這個議題也是聯合國最新訂定的全球永續發展17項目標之一，以學測75級分進入台大外文系的學術主席陳曦表示，這個題目雖然大，卻是非常的實際，尤其是在全球化的影響下，如何顧及到每個國家及地區人民在極大懸殊情況下最真實存在的生活情況，也希望代表們能思考對現行社會的觀察及感受，進行廣泛並深入的討論，進而提供各方都能接受的解決方案。中文委員會則是聯合國大會第六委員會，議題為國際刑事法院的去與留。

學術主席蔡承祐認為，這個議題在模聯場合上是比較少見的，相對而言需要更多的法律知識，對高中生來說是比較困難的題目，需要代表們鑽研國際法及刑法的概念，並能多找尋資料來解決國際刑事法院這個非常棘手的問題。

南山模擬聯合國會議是由南山中學的校友所籌辦，今年的秘書長是由政治大學企管系的王尚謙擔任，他表示，這次的組委會成員人數比以往減少，人力極為吃緊，許多工作人員也都在大學各自的學系內擔任重要的任務，要返校齊聚工作真的是非常困難，大家常常都是透過網路視訊或是網路社群聯絡，經常討論到三更半夜。

但是大家都曾經在模聯的場合上得到極大的感動與震撼，也認為在模聯中得到了助益，也應該回饋給模聯這塊場域。再加上南山模聯一向是在台灣模聯的先趨者，理應擔負起舉辦高水準模聯會議的責任。

南山中學表示，舉辦模擬聯合國會議有助於中學生擴大國際視野、關注國際事務，因此在南山校務基金會大力協助之下開辦南山模聯會議，希望能透過南山模聯會議提供一個公平開放的討論平台，讓更多的青年學子關心暸解世界，開闊國際視野，以達到南山模聯「因其國而容天下」的核心思想，不管大國小國，只要盡心盡力都可以對世界有所貢獻。

(中時)