124公分高的阿嬤 慈濟資源回收力量無限大

2018年02月01日 19:10 中時 盧金足

身高只有124公分的慈濟志工賴如艷（中），資源回收力量無限大。 （盧金足攝）

63歲的慈濟志工賴如艷，身高只有124公分，投入環保資源回收，愛心比天高！小時候因為跌倒，家裡沒錢就醫，只好送到坊間的國術館診治，術後需拿拐杖復健，但她覺丟臉不肯拿，最後造成背脊高聳且駝背，多年來只能側睡，走過10多年環保人生路，她說，「我醜，我駝背，但是我還會走路，還會做環保！」

慈濟基金會歲末祝福受證及點燈祈福儀式，1日於慈濟台中分會舉行，共有3000多人參與，人人點燃祝福之燈，共同祈願新的一年平安、吉祥，人心淨化、祥和社會、天下無災。

會中，賴如艷分享自己身殘心不殘，知足常樂的人生經歷，證嚴法師也致贈每人福慧紅包，祈願人人平安。

賴如艷表示，原本擔任清潔員，921地震過後，因繁忙工作導致血壓升高而住院，在家人勸說下，她離開工作職場，並在鄰居邀約下走進慈濟環保站，做起資源回收分類。

從9歲跌倒受傷後，賴如艷常喊腰酸，家人以為她偷懶不想幫做家事，後來惡化成駝背，睡覺只能側睡，從此怨天尤人，時常自問為何會變成這樣，媽媽當時常帶著她，四處到廟裡拜拜問神，廟祝告訴母親說，「這個小女孩很好命，所以要破相」，自此賴如艷認命了。

「做環保，沒煩惱！」」賴如艷身殘心不殘，知足常樂，1周有6天都搭公車去環保站當志工，她說，「駝背但還會走路，還會做環保，並沒有障礙，比上不足比下有餘，比起不能走，地上爬的，我真的幸福多了！」

(中時)