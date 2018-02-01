弱勢孩童單車公益環台啟程 中市副市長林依瑩授旗歡送

2018年02月01日 19:17 中時 盧金足

「閃耀凡星-追夢心旅程，敢夢新奇蹟」單車公益巡迴活動1日在台灣大道市政大樓廣場舉行啟航儀式，由20名接受熱愛生命文教基金會關懷輔導的弱勢孩童，展開為期10天的環台之旅，旅程中將在7縣市定點表演，透過樂器演奏與繪畫讓孩子展現自我、參與社會。副市長林依瑩前往授旗時，肯定這項深具意義的活動，預祝環島之行圓滿成功，10天後回到台中

，由市府為其頒發完騎證書。

由財團法人熱愛生命文教基金會舉辦的單車環台公益活動，今早於台灣大道市政大樓府前廣場舉辦啟航儀式，車隊預計至嘉義、台南、高雄、花蓮、台北、新竹、台中等7個縣市進行定點公益巡迴表演，透過薩克斯風演奏、現場繪畫、煮咖啡等才藝傳遞愛並展現自我，讓孩子們與社會產生連結。

林依瑩在社會局副局長陳坤皇的陪同下出席致意，包括熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺、活動贊助單位博士韋爾公司董事長廖勝揮、弘文高中校長張輝政、立人教育基金會董事陳阿鳳，以及立法委員張廖萬堅服務處代表等人都到場為孩子們加油打氣。

林依瑩表示，今天的氣溫不比零下，看到車隊頂著寒風啟航環島，「真的非常敬佩」，預祝活動順利圓滿；10天後市府也會同一處地點，迎接車隊歸來，並頒發「0K台中」完騎證書，紀念這趟以台中為起點與終點的充滿意義的環台旅程。

熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺表示，環台之旅訂於2月1日至10日進行為期10天的環島公益定點表演，20名弱勢孩童每天騎乘60至80公里路程後，會在嘉義、台南、高雄、花蓮

、台北、新竹、台中等7縣市進行定點公益巡迴表演，藉此培養孩童的第二專長，讓他們在活動中提升個人價值及自信心

，並強化其生活自立能力、增進社會參與的機會。

方嘉綺也說，此次環島最重要的目的就是要幫弱勢學童小菁(化名)圓夢；因早產而導致雙腿無法像一般人行走自如的小菁，從小由阿公阿嬤帶大，同時也是熱愛生命文教基金會長期服務的孩子。「我想要去我沒去過的地方，拍漂亮的風景回去給阿嬤看，我做好準備去環島了！因為小菁這一番話，方執行長舉辦了這次的單車環島暨公益巡迴表演活動，希望帶給孩子不一樣的生命教育。

市府社會局表示，這次參與單車環台的20名弱勢學童，其中還有獲得2017年第三屆大台中少年英雄獎「孝德楷模金質獎」的王忻哲、「慧德銀質獎」的邱聖翔；這趟環台行程從台中出發，行經嘉義、台南、高雄、花蓮、台北、新竹，最後返回台中。

(中時)