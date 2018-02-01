租借小學投票 體育協會改選有選舉味

2018年02月01日 19:18 中時 陳志祥

史上首見的運動協會大幅改選愈來愈有選舉的味道！體育署已經洽借台北市中正國小教室，作為選舉投、開票所，一切改選將要依照中央選舉委員會辦理選務作業規格進行，一點也不能馬虎！

今（1）日體育署署長林德福表示：「國民體育法施行細則修正案」昨日已經通過教育部部務會報，其中第九條規定「各類理事及監事之選舉，由所有具投票權之會員（包括團體會員代表）投票者，應採無記名限制連記法辦理，常務理事選舉亦將比照辦理。」

為了監督特定體育團體改選作業，籌設第三方社會公正人士、律師及機關代表所組成的「各特定體育團體選務監督委員會暨工作小組」，將在明（2）日上午召開第1次選務監督委員會會議，正式啟動協會改選監督作業。

特定運動團的改選讓整個體育署動了起來！因為選務監督委員會除了第三方公正人士擔任監督委員，同時委託律師事務所安排每一協會一名律師監督選務，搭配體育署業務單位組長、副組長、業務科長及承辦人組成。

體育署為了協助特定體育團體減輕作業負擔，已經商借體育大樓旁中正國小教室，作為選舉投開票所，未來必須依照中央選舉委員會辦理選務作業規格，研訂具體注意事項，規劃投開票作業流程，並且投開票全程錄影，以昭公信。

特定團體育團體的改選，預計引入更多國人參與協會的內部改造，落實組織開放改革方向。

(中時)