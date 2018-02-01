米其林餐廳主廚到礁溪打造晚宴！「桃の木」來台客座5天端美味

2018年02月01日 19:19 中時 何書青

「鎮江黑醋豚肉」。（長榮鳳凰酒店礁溪提供）

「桃の木」料理長小林武史。（長榮鳳凰酒店礁溪提供）

長榮鳳凰酒店（礁溪）再度合作米其林光環餐廳！酒店自2015年以來，曾邀全聚德、重慶小天鵝、泰國金牌主廚等知名餐廳來台合作，還有烘焙大師Chef Andrea Tortora、日本大阪Difference等極具光環的米其林餐廳主廚客座，3月7日至3月11日一開春更將邀請東京御田町的米其林二星「桃の木」來館客座，以幾乎是日本原店的米其林餐點，推出「御田町。星鑽 米其林晚宴」，9道菜的套餐裡有像是肥鰻、鎮江黑醋豚肉、口水鷄等，屆時將用台灣當地適合的食材加以變化，為台灣饕客重現米其林二星美味。

「桃の木」由料理長小林武史主持，店名取自中國成語「桃李成蹊」，充分展現小林料理長專心於料理的精神，而非僅追求名氣的展現，餐廳於2007年至2015年獲得米其林一星肯定，並於2016年起躍升米其林二星榮耀。食材選用當季鮮食，以個人觀點加以變化，讓整道菜更能凸顯小林武史對於佳餚想呈現的意境，他熱愛中華料理，卻同時欣賞法式餐點的優雅，因此他創作的料理保留中華料理顯明的氣味，但希望貴賓能以刀叉優雅的享用，「鎮江黑醋豚肉」就是中法合併的思維。

「御田町。星鑽 米其林晚宴」每日限量30席，每位原價3200元，14日前完成預定，早鳥優惠每位2800（需另加一成服務費）。同時也搭配住房專案，入住高級洋式客房含早餐與「御田町。星鑽」米其林雙人晚宴，早鳥價每房1萬2688，共10間限定。

(中時)