英式宮廷用餐環境超浪漫！Lawry’s首度推出日本和牛攻情人節

經典烘烤牛肋排。（Lawry’s提供）

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勞瑞斯餐廳首度引進和牛，在情人節檔期推出日本A5頂級宮崎和牛菲力。（Lawry’s提供）
繽紛草莓果園。（Lawry’s提供）
咖啡慕斯佐焦糖香蕉。（Lawry’s提供）
日本和牛佐舒肥蛋。（Lawry’s提供）
法式澄清雞湯。（Lawry’s提供）

以英式經典烘烤牛肋排聞名的Lawry’s勞瑞斯餐廳搭上日本和牛風潮，首度引進日本和牛肉，在情人節推出限定的「日本A5頂級宮崎和牛菲力」雙人套餐，除了能搭配經典的勞瑞斯冰旋翡翠沙拉，也端上香煎干貝饗宴、日本和牛佐舒肥蛋、甜菜根奶油濃湯、法式澄清雞湯等為情人節打造的新菜。

勞瑞斯餐廳有著獨一無二、華麗挑高的英式宮廷用餐環境，餐廳裡播著文藝復興時期的複音音樂，與戀人一起盡情大啖情人節大餐是一大浪漫享受。今年情人節不僅依然有經典烘烤牛肋排套餐，更首次讓饕客吃得到日本和牛的雙人套餐，前菜、湯品也重新打造，甜點更是別出心裁的為男、女設計不同款，女賓客可以嘗到甜蜜夢幻的「繽紛草莓果園」，而男賓客則有號稱男人也會愛上的「咖啡慕斯佐焦糖香蕉」，可說是十分精心。

西洋情人節套餐供應日期為10日至14日晚餐，在情人節當天，餐廳更特別安排了駐店花店，若在14日晚餐提前預付訂金，還能獲得一束能傳達愛意的精美小花束（限量55組）。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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