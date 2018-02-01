「櫻為愛—為愛認養櫻花」九族櫻花祭啟動

2018年02月01日 19:23 中時 沈揮勝

日月潭九族櫻花祭揭幕，縣長林明溱（左二）為指標櫻掛牌。（沈揮勝攝）

啟動祈福。（南投縣政府提供）

「震春喚櫻」揭序幕。（南投縣政府提供）

櫻花祭期間每日動態活動。（沈揮勝攝）

連續寒流，讓櫻花期趕得及過年，九族文化村5000棵緋櫻蓄勢待發！1日櫻花祭開幕，縣長林明溱、日管處長洪維新、魚池鄉長陳錦倫、良顯堂基金會陳綢阿嬤共襄盛舉，在櫻樹下啟動「櫻為愛—為愛認養櫻花」儀式，讓今年的日月潭賞櫻活動，多了一層公益意義。

林明溱表示，賞櫻不用去日本！南投縣多處景點都開得很美。尤其日月潭九族萬櫻齊綻，預估過年期間最為燦爛。南投縣日前膺選為亞洲10大新興旅遊城市第5名，來南投白天賞櫻花、晚上看燈會，絕對不虛此行。

九族櫻花祭活動，1日上午11點以「震春喚櫻」儀式揭序幕，縣長林明溱為1棵較先開花的山櫻繫上「指標櫻」牌子後，正式迎接花季到來。今年櫻花祭主題為「櫻為愛」，來賓們接力將櫻花瓣化作春泥，撒在即將開花的櫻花樹下，祝禱每棵櫻花都開出愛的花朵。

九族園區經理黃瑞奇指出，櫻花花期是民眾最常詢問的問題，依據九族文化村長期觀察，這1棵作為推算基準的指標櫻開花後15天，八重櫻會跟著開。因此九族會在此時進行震春喚櫻儀式，每天敲鑼打鼓持續1周，將八重櫻喚醒。

他說，今年九族櫻花祭，白天到晚上賞櫻表演不間斷，除壯觀浪漫的櫻花隧道，2月10日起每天上午9點30分開，文化廣場、馬雅廣場、鄒族廣場、娜魯灣劇場賣店、祭典會所、石音劇場、娜魯灣劇場，幾乎各小時都安排有演出或體驗活動，晚間6點40分，演出夜舞祭。

黃瑞奇指出，九族文化村今年首次開放認養活動，以1年為期，認養1棵櫻花收費3千元，樹上會有認養人的專屬標示牌，認養人可隨時回到九族看花，並可獲得1張年卡、紀念櫻花杯以及親友陪同半價優惠券10張。

他強調，認養期間將有專人代為照顧，認養費用將提撥50%捐給慈善機構，落實因為愛認養櫻花、傳播幸福的使命。

(中時)