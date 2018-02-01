狗年新春開運旅遊 十二生肖旅遊指南在這

2018年02月01日 19:23 中時 王思慧

距離戊戌狗年的立春日－丁酉年農曆十二月十九日卯時（2018年2月4日早上5時28分）只剩下不到三天。進入立春日象徵著新一年的開始，想要祈求狗年吉祥如意，旅遊搜尋引擎KAYAK特別公布十二生肖旅遊指南，讓新的一年開運。

生肖屬狗的朋友今年是本命年，可選擇到西北方去旅遊，增添好運。推薦開運旅遊地，西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科及聖彼得堡，瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克。

生肖屬鼠部分，由於今年屬鼠的方位是正北方，對屬鼠的較無幫助，因此屬鼠的人不建議到正北方旅遊，玄學上稱為「伏吟」。因此，屬鼠的旅客今年可以考慮東北方、西南方等地的旅遊城市，尤其是西南方更是旅遊首選。建議到這些地方旅遊要買些屬金的物品，例如黃金首飾等，或者利用將剩餘的硬幣，紙幣放在家中財位（一般是家中大門對角的角落）。

推薦開運旅遊地：越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島，新加坡、馬來西亞吉隆坡及檳城、柬埔寨暹粒、斯里蘭卡可倫坡、馬爾地夫馬累、南非開普敦、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州。

生肖屬牛，在狗年沒有與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以屬牛的旅客可以放心地去旅遊，推薦首選旅遊城市為東北方。推薦開運旅遊地：日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州。

生肖屬虎的人在狗年與太歲三合成象，可借助狗年之力到西北方或到東北方遊玩，對於運勢都有幫助。推薦開運旅遊地：西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州。

生肖屬兔，這是一個與太歲六合之生肖，盡得流年之利，可到西北方及西南方遊玩。而屬兔的生意人更適合到東南方接財神。此外，尚未有姻緣者也可在此處吸收桃花之氣。推薦開運旅遊地：越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島、新加坡、馬來西亞檳城、柬埔寨暹粒、斯里蘭卡可倫坡、馬爾地夫馬累、南非開普敦、西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、美國關島、塞班島、澳洲凱恩斯、布里斯本、雪梨、紐西蘭奧克蘭、塔斯梅尼亞。

生肖屬龍，今年屬龍是沖太歲的生肖，要避免到西北方旅遊；由於屬龍的本命方八白吉星到，故建議到東南方遊玩，但遊玩要以靜態為主。推薦開運旅遊地：美國關島、塞班島、澳洲凱恩斯、布里斯本、雪梨、紐西蘭奧克蘭、塔斯梅尼亞。

生肖屬蛇的旅客在狗年沒有與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以可以放心去旅遊，首選旅遊地為東北方、西北方的城市。推薦開運旅遊地：日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩，韓國首爾、釜山、濟州 、西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克。

生肖屬馬在狗年與太歲三合成象，也可與屬虎的人同遊西北方或東北方城市，一起借助狗年之力，迎接更美好的一整年。推薦開運旅遊地：西藏拉薩、尼泊爾加德滿都、俄羅斯莫斯科、聖彼得堡、瑞典斯德哥爾摩、挪威奧斯陸、冰島雷克雅未克、日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州。

生肖屬羊在狗年無與太歲有沖、刑、害之苦等等，所以屬羊的人可以放心去旅遊，旅遊首選為東北方、南方。推薦開運旅遊地：日本東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、沖繩、韓國首爾、釜山、濟州 、馬來西亞古晉、沙巴、印尼峇里島、汶萊、澳州伯斯。

生肖屬猴的大吉方位是西南方，如果需要貴人相助，也可向這方向旅遊迎接好運勢，而南方也是求名利的好地方。推薦開運旅遊地：越南峴港及胡志明市、泰國曼谷及普吉島、新加坡、馬來西亞吉隆坡沙巴、、古晉及檳城、柬埔寨暹粒、馬爾地夫馬累、南非開普敦、印尼峇里島、汶萊、澳州伯斯。

生肖屬雞的在狗年應以一些較為靜態旅遊為主，例如參觀名勝古蹟等，可選擇到西方一些歐洲古老國度去進行深度旅遊。推薦開運旅遊地：英國倫敦、愛爾蘭都柏林、義大利羅馬、法國巴黎、奧地利維也納、瑞士蘇黎世、捷克布拉格。

生肖屬豬的朋友今年會較為懶惰，因此旅遊以短途為主，方向以東南、南方、西南最佳。推薦開運旅遊地：柬埔寨暹粒、越南峴港、胡志明市、泰國曼谷、普吉島、新加坡、馬來西亞吉隆坡、檳城、沙巴。

(中時)