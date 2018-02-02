電影《變身冤家》特映會 贈票活動

2018年02月02日 15:00 中時電子報 中時電子報

《變身冤家》劇情描述一對快要離婚的怨偶，原想上傳想法、拯救婚姻，卻因電腦秀逗、不小心交換了靈魂，一個成為最MAN的人妻，另個則變成最嬌羞的人夫，這樣不可思議的組合，反而讓他們頻臨崩毀的婚姻，出現了絕妙的轉機…。

安德烈是個傑出的腦科醫生，正專注一項神奇的研究；他的妻子蘇菲亞是個兩性節目主持人，冀望能闖出自己的一片天。工作忙碌的兩人，感情已不復從前甜蜜，並在充滿怨懟之下，決定分道揚鑣。就在分手前夕，安德烈請求蘇菲亞協助，參與一項不可思議的實驗，兩人竟意外靈魂互換，人生突然逆轉。變成女人的安德烈，硬著頭皮去上節目，他粗聲粗氣雖讓觀眾瞠目結舌，不按牌理出牌的風格，卻意外飆出了超高收視率。

變成男人的蘇菲亞，則乖乖去醫院上班，看到同事若無其事在開刀，她竟當場暈了過去。當她開始從事老公的研究工作，才發現他正在進行一項偉大發明，而背後沒說出口的秘密，竟讓她感動不已。被迫穿上彼此衣裳、過著對方生活的兩人，意外得此機會，從一個完全不同的角度，重新省視了彼此的關係。在歷經一連串逗趣荒謬事件後，這場婚姻危機終告解除，安德烈與蘇菲亞，決定要再愛一次。

該片不僅邀請以《完美陌生人》大紅全球的影后凱西亞絲穆妮亞柯，更搭配《天使與魔鬼》性格影帝皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino）攜手演出，兩人片中從怨偶演到佳偶，感情越演越好，一場場令人捧腹又發人深省的精采表演，充分將兩人魅力綻放無遺，雙雙奪下義大利影評人協會最佳喜劇演出大獎。

2/14《變身冤家》 Wife & Husband

領票時間：2月8日下午2點起至2月10日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《變身冤家》2月14日換愛大冒險」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

2. 贈票獎項：電影特映券2張

3. 特映時間：2/13(二)晚上9點，國賓影城@台北長春廣場(台北市長春路176號)

◎ 得獎公佈：2/8(四)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：2月8日下午2點起至2月10日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)