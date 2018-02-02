國民黨立委楊鎮浯：台商對蔡政府抱怨連連

2018年02月02日 00:01 中時電子報 丁世傑

國民黨金門縣立委楊鎮浯昨（1）日表示，民進黨蔡英文執政後，台商對於蔡政府處理兩岸關係，抱怨連連。

楊鎮浯接受中評社訪問時指出，「九二共識」是政治意涵的模糊空間，很多事在模糊空間裡可以進行，但蔡政府卻像剝洋蔥一樣一層一層扒掉，讓模糊空間明確化，一旦沒有模糊空間時，走到最後只有兩個選項，就是「獨立」或「統一」。

楊鎮浯表示，大陸在外交上雖然拉走台灣一兩個邦交國，但事實上大家心知肚明，大陸的實力不止於此。因此，大陸對於兩岸關係還算是克制。

楊鎮浯也說，台商雖然在外面打拚，寄人籬下，但心中仍有台灣，也會替台灣的前途擔憂，希望台灣能夠提升競爭力。但回頭看家鄉，天天有紛爭，政治新聞成了生活的一部分，好像台灣只剩政治沒其他的，令台商心情複雜。

報導說，台商很希望政府是個強有力的後盾，在台商遇到困難時加以協助、協調、幫忙推一把。可是蔡政府在台商需要幫助時常常缺席，還說風涼話要台商回台，問題是台灣根本沒有條件讓台商生存下去。

「台商是因為台灣的環境不佳才被迫走出台灣」，楊鎮浯表示，台商只能像遊牧民族逐水草而居，不論是大陸或東南亞或其他歐美地方，哪邊有市場就往哪邊去，蔡政府卻空談新南向政策，「口號是不能餵飽肚子的」，楊鎮浯嘆息道。

(中時電子報)