是否成為綠營「隨附組織」 柯文哲有這3項選擇

2018年02月02日 00:01 中時電子報 呂承哲

2018年底將進行地方首長選舉，台北市作為首都，誰拿下市長寶座，都是國、民2黨對2年後在立委、總統大舉的重要指標。對此，前國民黨立委孫大千指出，從姚立明加盟立委姚文智陣營，到總統蔡英文昨日在民進黨尾牙上，做出「我如果有偏心，一定偏著你」的明示，姚文智也在今天喊話「不用偏心，只怕變心，好好愛我」，以及正在「審慎評估」前副總統呂秀蓮是否投入北市長選戰，民進黨的牌局已經「show hand」。

孫大千指出，，現任市長柯文哲有3項可以接招的選擇：

第一，屈服於壓力和威脅之下，和民進黨形成緊密結合的選舉團隊。柯文哲倘若接受民進黨的招安勸降，他必須宣布放棄參選2020年的總統。並且，在兩岸路線上做出大幅修正，從「兩岸一家親」回到蔡英文總統口中的「台灣價值」。同時，柯P將如同2014地方選舉一般，扮演綠營「火車頭」的角色，拉抬全國選情。不過，如此一來，柯文哲過去數年來，在「打破藍綠高牆，掌握主流力量」上，所付出的努力將會毀於一旦。

第二，避免與綠營勢力扯破臉，稍微妥協，和民進黨組成鬆散的道義結盟。柯文哲只需承諾做完第二屆市長任期，讓民進黨釋疑，並且在兩岸議題上暫時採取低調，避免激怒深綠選民。雖然犧牲部分的政治自主權，但是，柯文哲仍然可以保有藍綠通吃，左右逢源的最大優勢。

第三，完全不受恐嚇，走自己的路，以一人之力對抗兩黨夾殺。如果三方參戰，民進黨的候選人肯定無法當選。正所謂，「狹路相逢勇者勝」，柯文哲也可以打賭民進黨禁不起「漁翁得利」的後果，最後必將讓步，避免兩車對撞，便宜國民黨。屆時，柯P將可以「海闊天空，自由自在」，完成台灣的政界重組，成為一方霸主。

孫大千在最後提及，柯文哲的選擇，不只關係到2018年選戰格局，更關係到台灣未來政治板塊的消長。值得大家拭目以待！

(中時電子報)