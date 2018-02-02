Lara配對榮忠豪 女助理介入橫刀奪愛

2018年02月02日 01:52 中時 蔡琛儀

Lara在MV中最後愛上女助理。(妹妹娃娃多媒體提供)

梁心頤(Lara)近期鑽研故事性組曲，日前推出「撕裂組曲」等故事性組曲，今天在歌手兼演員的榮忠豪合作，製作8分鐘的音樂劇式組曲以及MV，收錄六首中英文歌曲，包括〈Ain’t No Mountain High Enough〉、〈Feels〉，也加了幾首華語流行曲，像是盧廣仲的〈魚仔〉、李玉剛〈剛好遇見你〉、黃妃〈追追追〉還有鄧紫棋的〈多遠都要在一起〉。

Lara說:「我一直都覺得榮榮很有才華，想要找機會跟他合作。妹妹娃娃一向都喜歡挑戰雙語組曲，我們後來想到現在大家很有共鳴的遠距離戀愛。」後來看了國外的節目有做一鏡到底組曲，馬上拍案決定要找榮忠豪合作。製作團隊選擇了6首流行和經典的中英台語歌曲代表戀情中的每個段落，從最後分開的結局倒轉到當初遇見的心情。

MV中兩人飾演情侶，最後因第三者介入而分手，但與Lara放閃的第三者不是男的，是女生，她請到感情一直很好的女助理跨刀相助，Lara笑說：「本來是想說兩個人因為距離分開，討論劇情時我提到要有獨自一個人吃飯的畫面很可憐，就開了個玩笑說『但鏡頭拉遠原來我在跟別人約會！』，沒想到大家都覺得不錯。」

榮忠豪和Lara雖是首次合作，但兩人因為幽默感相似立馬成為好朋友，MV中的舞蹈也是他自己編的，還做了不少功課，研究了許多舞蹈風格，「對於編舞我沒有太多的經驗，我很喜歡跳舞，但是編舞是另外一回事，所以當Lara提到跳舞這個想法，我就開始嘗試，但同時也是有點緊張，因為怕編出來的東西不夠好。」 幸好成品頗獲眾人讚賞。

日前徐若瑄分享兒子背誦數字1至10的可愛影片，原來就是靠著看巧虎影片所學，她開心說，Dalton現在數字說得非常好，也因為口訣結合了哨子、棒球、鉛筆等小朋友喜歡的物品，除了背數字，他現在也能把這些名詞都說得很好。

(中時)