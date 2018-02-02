NBA》太扯了！勇士考慮清出薪資招募詹姆斯

《ESPN》爆出勇士打算清出薪資空間招募詹姆斯的震撼彈。(美聯社)

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中時電子報

《ESPN》記者海尼斯爆出震撼消息，放話勇士正在評估自己薪資結構，準備從騎士那邊交易到「小皇帝」詹姆斯，甚至謠傳將用克雷湯普生與伊戈達拉「二換一」，詹姆斯似乎也打算聽看看勇士高層如何調整薪資空間的方案。

這對今年夏天考慮跳脫最後1年合約的詹姆斯來說，或許是個不錯選擇，畢竟他放棄下個球季3560萬美元薪水，重新簽約的薪資條件，絕對不會低於這個數字，況且騎士當前陷入混亂局面，他更跟騎士老闆吉伯特關係陷入緊張。

根據《ESPN》另1名記者佩爾頓說法，假如用年薪1481萬美元的伊戈達拉，加上年薪1782萬美元的克雷湯普生，去跟騎士換來年薪3328萬美元的詹姆斯，看來相當合理，如今騎士就無需考慮今年夏天能否留下詹姆斯的頭痛難題。

勇士也能避免未來必須在克雷湯普生與卓雷蒙格林當中做出抉擇，問題是想讓這筆交易成真，杜蘭特或許需要再次跳脫合約，且願意再次降薪續約，勇士也可能忍痛放棄李文斯頓這名板凳好手，因為薪資空間確實完全不夠了。

不管這筆交易傳聞是真是假，光是想像一下，以後勇士三巨頭將變成柯瑞、詹姆斯與杜蘭特，這根本是太過強大的組合，聯盟其他球隊要如何匹敵呢？只能期望這筆交易停留在謠言階段，畢竟想要達成的難度確實太高了。

(中時電子報)

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