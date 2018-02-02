WTA台灣賽》等了一整天 詹皓晴快意殺入女雙4強

2018年02月02日 01:09 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

詹皓晴1日在WTA台灣公開賽的女雙8強戰，因為要讓拍檔芭波絲先打完單打，一直等到晚間8時多才登場。不過詹皓晴與芭波斯毫不囉嗦，只用62分鐘就以6比1、6比4淘汰日本組合穗積繪莉／波形純理，收下4強門票。

「我在下午兩點時已經熱身完畢，但是因為還沒要出賽，在休息室睡了兩次、午餐晚餐都吃了。」詹皓晴說：「這在職業賽是經常有的狀態，單打有時可以打很久，我就是盡量先休息，比賽前1小時，提前活動，把熱身時間再拉長點。」

詹皓晴休息很久，搭檔芭波絲則是在單打3盤大戰勝出後，稍事休息來扛雙打，不過兩人一下場就進入狀況。兩人將在4強對決日比野菜緒／卡拉希妮可娃，詹皓晴分析，對手球速快，但比賽時容易大起大落，若對方打順時，自己和搭檔要能維持住狀態，「我想那將是一場精采的比賽。」

加拿大精靈布夏以兩個7比5挺進女單8強。（WTA台灣賽提供）

「加拿大精靈」布夏在女單次輪遭遇羅馬尼亞的波格丹，首盤破發大戰以7比5拿下，次盤則在錯過4個賽末點後，靠著對手正拍回擊掛網，再以7比5贏得這場耗時110分鐘的比賽。這是布夏繼去年5月馬德里後再度打入WTA巡迴賽8強，將與中國大陸女將王雅繁拚搶4強門票。

3日賽程方面，台灣組合張凱貞／莊佳容將與第3種子、烏克蘭琪切諾可雙胞胎姊妹拚搶4強門票。莊佳容表示，首戰一開始自己不進入狀況，謝謝地主球迷加油，希望明天也能繼續聽見主場球迷的加油聲！

(中時電子報)