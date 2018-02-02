阿聯酋航空邀請您探索千變萬化的杜拜

2018年02月02日 03:47 工商 張佩芬

持續發展與進化的大都會城市─杜拜，每次造訪這裡的旅客必會發現新事物。阿聯酋航空推出商務艙與經濟艙優惠票價，邀請喜愛探索的台灣旅客發掘這個千變萬化的城市。

旅客可以預訂自台北出發的優惠機票，購買日期自即日起至2018年2月15日止，旅遊出發日期自2018年2月7日至2018年11月30日止*，經濟艙優惠價格從新台幣15,555元(未稅)起，商務艙優惠價格從新台幣74,777元(未稅)起。欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站emirates.com/tw查詢，或洽各大旅行社。

杜拜是許多台灣旅客前往西方國家最受歡迎的樞紐之一，但這裡的新舊融合也是將當具有指標性。令人嘆為觀止的杜拜天際線，於2018年1月迎接最新的杜拜相框(The Dubai Frame)，由兩座150公尺高塔與93公尺玻璃橋組成，特殊外觀猶如一個巨型相框，旅客可以前往觀景層以360度眺望新舊杜拜，南邊看到的新杜拜充滿現代摩天大樓的景色，而北邊則面擁有傳統市集的杜拜河(Dubai Creek)和歷史悠久的德拉(Deira)。

旅客絕不能錯過世界最高的建築物─哈里發塔(Burj Khalifa)，緊鄰購物天堂的杜拜購物中心(The Dubai Mall)，全球最大的音樂噴泉系統─杜拜噴泉(Dubai Fountain)也是必看之一。人工島嶼傑作─朱美拉棕櫚島(Palm Jumeirah)擁有許多豪華旅館、住宅，以及專屬的單軌電車，接駁杜拜市區的便捷交通系統。杜拜亞特蘭蒂斯酒店(Atlantis The Palm, Dubai)是家庭旅客的理想之選，房客可免費進出獲得殊榮的水世界冒險樂園(Aquaventure Waterpark)以及私人海灘。

逃離城市的喧囂，在沙漠中度過一個愉快的夜晚。沙漠衝沙提供冒險者刺激的沙丘越野體驗，並以阿拉伯風味自助餐畫下完美句點；造訪穆罕默德酋長文化交流中心(Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding, SMCCU)瞭解阿聯酋傳統文化。

透過阿聯酋航空預訂機票的台灣旅客，可至阿聯酋航空網站的「管理預訂」頁面，線上申請阿拉伯聯合大公國簽證。「管理預訂」頁面也可協助旅客選取座位或線上辦理登機手續，商務艙旅客可使用專車接送服務往返機場。飛行中，乘客可以使用機上Wi-Fi 無線網路服務上網，或是使用阿聯酋航空屢獲殊榮的ice機上娛樂系統，超過3,000個頻道陪伴漫長的飛行。

即日起至2018年3月31日搭乘阿聯酋航空至杜拜旅遊的旅客，記得保留您的阿聯酋航空登機證*，有效利用阿聯酋航空My Emirates Pass的限定優惠，可獨享超過250間世界級的知名餐廳、娛樂設施、休閒活動等。詳情優惠訊息，請至My Emirates Pass查詢。

(工商)