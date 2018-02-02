雲朵鬆餅來桃園 排隊夯店Woosa進軍新光三越

2018年02月02日 03:48 中時 蔡依珍

季節限定的莓果塔冰淇淋鬆餅。(蔡依珍攝)

超邪惡的起司瀑布和牛堡，上桌後黃澄澄起司緩緩淋在牛肉堡上，搭配每日新鮮現做的和牛絞肉，一口咬下甜美多汁，滿足視覺、味覺饗宴。(蔡依珍攝)

屋莎的鬆餅同時擁有雲朵般的柔軟、起司蛋糕般濃郁、烤布蕾般滑順綿密細緻的多層次口感。(蔡依珍攝)

雲の優格。(蔡依珍攝)

貝殼麵也是人氣商品。(蔡依珍攝)

茶壺可愛滿點。(蔡依珍攝)

排隊夯店Woosa屋莎鬆餅屋，1日進軍桃園新光三越站前店3樓，主打像雲朵一般鬆軟的日式鬆餅。(蔡依珍攝)

排隊夯店Woosa屋莎鬆餅屋，1日進軍桃園新光三越站前店3樓，主打像雲朵一般鬆軟的日式鬆餅。(蔡依珍攝)

雲朵鬆餅來桃園！排隊夯店Woosa屋莎鬆餅屋，1日進軍桃園新光三越站前店3樓，主打像雲朵一般鬆軟的日式鬆餅，兼具鬆餅外皮、舒芙蕾的鬆軟和布蕾的滑順柔嫩，入口即化，顛覆對鬆餅的想像，還有超邪惡的起司瀑布和牛堡，上桌後黃澄澄起司緩緩淋在牛肉堡上，搭配每日新鮮現做的和牛絞肉，一口咬下甜美多汁，滿足視覺、味覺和聽覺饗宴。

「屋莎鬆餅屋」2016年底創立，從高雄一路向北拓點，店內日式溫馨風格、每樣餐點都美得成IG、臉書打卡熱門夯品，「視吃」效果啵兒棒，現有4間分店沒排隊很難吃到，不說很難想像讓少女心噴發的甜點店，竟是40年女裝品牌銀穗服飾集團二代周書慶一手打造。

有「藍帶主廚Steven」之稱的周書慶，在美國加州藍帶廚藝學院攻讀餐飲，笑說在父親撮合下南下高雄開店，一開始毫無想法很想拒絕，想起遊日時只有鬆餅跟牛排在排隊，發現商機，開始投入心力，但短短3個月要研發又要量產，每天只睡4至6小時，成天與麵粉為伍，嘗試兩千多種比例、歷經胖了10公斤的「代價」，終研發出心目中蓬鬆、濕潤的鬆餅。

周書慶說，讓人飛上雲端的鬆餅層次極高，嚴選日本原產地 物料搭配台灣在地新鮮自然食材，經過手工13道工法，製作出同時擁有雲朵般的柔軟、起司蛋糕般濃郁、烤布蕾般滑順綿密細緻的多層次口感，入口即化，融化曲線爆表，喜愛鬆軟綿密 口感的饕客都為她傾心，每日現點現做，每小時限量20份。

不斷研發新口味的周書慶，因應桃園店開幕，特別推出期間限定的「京都久丸小山園濃抹茶雲之鬆餅」，嚴選擁有日本古老茶飲文化的京都抹茶名店「小山園抹茶」，清香而高雅，獨特的茶香與甘甜不澀的回韻，與入口即化的鬆餅完美融合，嚐來滿是濃郁香氣，每一口都吃的到茶道的歷史傳承與難以抗拒的和風氣息。

刺激視覺與味覺的起司瀑布漢堡也絕不能錯過，周書慶笑言其實鹹食才是他的強項，美國長大讓他對漢堡情有獨鍾，吃不慣台式漢堡乾脆自己做，嚴選油花均勻的澳洲和牛和頂級Prime安格斯黑牛，強調漢堡排一定要當日新鮮現絞現做，才能濃郁多汁富含牛肉香氣，香煎後和洋蔥、番茄、生菜和起司片堆疊成漢堡塔端上桌，桌邊服務獻上融合培根的滾滾起司，緩緩淋在漢堡塔上，「視吃」效果滿點，搭配四溢的香氣，包準讓您食指大動，一口咬下，更是多重滋味噴發，很難不愛上。

周書慶說，桃園為大台北地區的衛星城市之一，為了讓更多顧客品嚐顛覆想像的美味，2018年首發據點選擇在「桃園新光三越站前店 3樓」盛大營業，希望讓更多喜愛甜點的消費者都能更方便的品嚐到幸福的滋味。

(中時)