2月2日三報頭條要聞

三大報頭條

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

缺角的長照政策－律師妻醫生夫寧捨職涯

捍衛公義的女律師牛湄湄，幾年前就開始減少接案量，去年2月斷然結束律師事務所，為的就是要照顧家中兩位失智的父母；而不止她，牛湄湄的先生是眼科醫師，2年前也為了照顧同樣問題的年邁父母，關了眼科診所，夫妻倆都處於職場最顛峰狀態，卻雙雙離開了職場！

郭倍宏組新政團 施壓蔡政府挺獨立

獨派在介入公廣集團後，將再下一城，由民視董事長郭倍宏籌組「喜樂島」新政團，目標是要蔡政府將變更領土、國旗、國號等權利納入《公投法》，並在2019年舉行獨立公投。該政團成立後，預料將對主張「維持現狀」的蔡英文總統產生一定程度的壓力。

融入西方進步 柯倡台北價值

台北市長柯文哲在台灣時間2月1日凌晨在歐洲議會發表演說，柯在演講中，雖沒有正面提及「台灣價值」，但強調民主、自由、多元、開放、人權、法治、永續的「台北價值」，並暢談從政原因和施政理念，頗有向國內選民「喊話」，拉高自己政治高度的意味。

◎工商時報

葉奶奶告別秀 暗示３月要升息

美國聯準會（Fed）主席葉倫周三發布她任內最後一次貨幣決策聲明，一如預料讓利率停留原地，但調高通膨展望，且強調經濟前景樂觀，就業市場維持熱度，被外界解讀為是在替3月升息鋪路。不過，Fed前主席葛林史班股債泡沫評論發酵，歐美股市聞訊變臉翻綠。

工商社論》貿易競爭力下滑的一葉知秋

台北進出口商業同業公會於1月底發布「2018全球重要暨新興市場貿易環境與發展潛力報告」，全球54個主要貿易市場中，台灣首度跌出前15名A段班之列，下滑至第17名，更是台灣貿易競爭力連續6年下滑。

楊金龍掌央行 面臨3挑戰

中央銀行總裁即將由楊金龍接任，學者及分析師均認為，楊金龍行事風格一向穩健，並且嫻熟央行事務，有利政策延續性，可說是非常適合的新總裁，但上任後將面對的是通貨膨脹、匯率大戰以及金融開放三大挑戰。

◎旺報

3國外館發聲明 籲陸版戰狼理性

大陸強調愛國教育，也不時出現「民族主義」聲浪，但對於近日大陸旅客在國外機場高舉「中國」的抗爭事件，大陸官方公開呼籲民眾應「理性」維權，官媒也強調「機場不需要『戰狼』式愛國」，發起自省，認為部分旅客不應「利用群體情緒和國家形象來為自己行為背書，怎麼看都是一種勢利的『愛國主義』」。

旺報觀點－大陸旅客 應邁向富而好禮

天下就是有新鮮事！2018年1月24日，大陸旅客在日本機場發生糾紛；17年前的2001年1月27日，大陸旅客也在日本機場發生糾紛；只是前後兩次，陸客所受到的對待完全不同，這反映了這17年間大陸國力的提升，讓陸客在全球備受禮遇，不再是以前隨便被人欺侮的「小媳婦」。

別讓義和團復活 陸愛國群眾頻失控

大陸民眾在涉外事件上經常展現「愛國意識」，但群眾行動有時過激，反而引發質疑。去年三月「愛國群眾」在江蘇南通的樂天超市前抗議，一些南韓品牌的私家車被波及，玻璃被砸爛、輪胎被捅破、車身被噴黑漆，讓同為大陸國民的車主欲哭無淚。

(中時電子報)

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