NBA》勇士想找詹皇？杜蘭特：哇哈哈哈

2018年02月02日 07:39 中時電子報 盧品青

騎士球星詹姆斯(LeBron James)今夏動向令人矚目，ESPN爆料說勇士可能設法清出薪資空間來迎接他，勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)先是大笑三聲，接著用一個字回應：屁(bullshit)！

杜蘭特表示：「話說回來其實幾年前也很多人沒想到我會選擇加盟勇士，這聯盟就是如此，未來幾年想必有更瘋狂的事出現。身為籃球員我只想專注比賽，其他的事情不需要講太多，我希望大家也能多關心比賽。」

美媒Bleacher Report分析，勇士要清出薪資空間以滿足詹姆斯的最大合約幾乎是不可能的，就算清出來了也得把球隊拆了一半，這樣他加盟勇士又有何意義。

不過杜蘭特說得也沒錯，在現今的聯盟沒有不可能的事，像今年的明星賽他就被詹姆斯親自選到同一隊去了。如果勇士再這樣獨霸下去，未來說不定還會出現更瘋狂的球星團隊來討伐他們。

勇士總教練科爾(Steve Kerr)笑了笑說：「我不會回答的，你們可別害我。」

記者詢問科爾是否願意當詹姆斯的教練，科爾說：「你真的要這樣搞我？要不要我直接開支票(罰款)給NBA或是聯盟老總？你知道我談論這種事是不合規定的。」

勇士替補中鋒威斯特(David West)說：「詹姆斯不會來的，因為23號球衣已經被格林(Draymond Green)佔用了。」

(中時電子報)