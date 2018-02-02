為管中閔動員對抗 趙少康：台大聲望只會不斷下滑

管中閔獲遴選為台大校長，卻引來滿城風雨。（中時報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

走完第二次遴選委員會程序，管中閔上任台大校長一事，還卡在教育部的行政程序。廣播電視主持人趙少康表示，遴選過程雖非完美，但希望能讓此事畫上句點，否則任由正反兩派動員對抗，折損社會對台大的評價，那將使台大走上親痛仇快的絕路。

趙少康在《蘋果日報》撰寫專欄指出，管中閔並不是一個政治性格很強的人，以前從沒聽說他跟藍營的淵源，後來他學而優則仕，先後三年出任馬政府的政務委員、經建會及國發會主委。

在管中閔卸下官職後，他居然去登記「參選」台大校長，且還能在李遠哲的影響力之下，擊敗強勁對手而勝出。趙少康表示，一位擔任遴選委員的台大教授透露，管中閔何以勝出的原因：「他講的最好，對未來的台大最有規畫，最有想法及步驟。」

現在台大國際學術排名節節落後，趙少康說，當年念台大時1年只收1500名新生，誰知現在香港大學、新加坡大學會超越台大，也沒想到北京大學、清華大學也超越台大。趙少康認為，遴選委員可能想藉管中閔看看，有沒有可能逆轉頹勢、力挽狂瀾。

趙少康說，管中閔既然已走完第二次遴選委員會的程序，教育部就應該遵守承諾，近日讓官中閔接掌台大！倘若台大校長遴選還不能落幕，台大正反兩派繼續動員對抗，社會上對台大的評價，只會不斷下滑。趙少康呼籲台大師生，千萬不要走到親痛仇快的絕路！

(中時電子報)

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