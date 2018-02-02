與北京關係破冰？ 路透：教廷擬在主教任命權讓步

2018年02月02日 08:41 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，我國於歐洲僅存的邦交國梵蒂岡（Vatican），近期傳出與中國大陸互動甚為密切，各種跡象顯示，橫在雙方中間長達60多年的梗，很可能會有大幅度地突破。路透社援引梵蒂岡高層的說法指出，大陸與梵蒂岡雙方，準備在數月內簽署有關「主教任命權」的協議，一旦此說法屬實，恐將真的撼動台灣與梵蒂岡多年的邦交關係。

天主教制度上，各地的主教皆由梵蒂岡與教宗任命，但遇上「無神論」的共產國家，卻讓教廷傷透腦筋。不像大陸強勢主導的越南，因過去法國殖民影響，其境內天主教徒數量也相當可觀。河內當局和教廷達成協議，雙方各退一步，對於主教的任命轉變成「雙重認可」，仍由教廷的提名冊封，但人選先由越南官方同意，被外界稱為「河內模式」，未來也很可能成為「北京模式」。

俗稱紅衣主教的天主教樞機主教們。（圖/美聯社）

從中國大陸於1951年驅逐最後一任駐南京的教廷公使黎培里（Cardinal Antonio Riberi）後，大陸和梵蒂岡長期處於斷交狀態，而梵蒂岡選擇在台北的中華民國政府，並設立大使館，在中華民國退出聯合國（UN）後，今日梵蒂岡已是我方在歐洲最後一個擁有政治邦交的友邦。雖然從已故的前任教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）起，教廷重新開始和大陸官方進行交涉，但往往卡在最關鍵的一個制度：主教任命權，在要求自選自聖的大陸教會和堅持由教廷選派任命之間，讓陸梵之間始終有芥蒂。

從去年8月傳出現任教宗方濟各（Pope Francis）熱愛中國後，各種協商、任命權和制度都陸續傳出鬆動的消息，長時間握有天主教代表權的中華民國（台灣），該如何面對排山倒海而來的壓力，甚至在無法挽回前，設法與教廷爭取保留各種權益，恐怕是我方目前需積極爭取的重點之一。

(中時電子報)