賽車女郎憤怒！「請女權主義者別再鬧了」

2018年02月02日 08:44 中時電子報 盧品青

"Scantily clad furniture", "sexualising women", "provocative", "Id never let my daughter wear a grid girl outfit"... just some of today's comments, yet people clearly haven't dont their research as these are my outfits from my 5 years in F1 #gridgirl #gridgirls pic.twitter.com/etbcCPnCC1 — Rebecca Cooper (@rebeccageldard) 2018年1月31日

F1一級方程式賽車前日宣布廢除賽車女郎的傳統，開除了全部的賽車女郎，雖說官方視其為兩性平權的里程碑，但因此丟掉工作的賽車女郎卻非常不爽。一名擁有5年資歷的女郎瑞貝卡(Rebecca Cooper)說，她們被女權害苦了。

瑞貝卡在網路上表示：「無可避免的慘劇還是發生了，F1賽車女郎走入歷史。荒謬的是這些聲稱『為女權而戰』的女人們，反而害得我們沒頭路。這一向是我們熱愛且驕傲的工作，卻被瘋狂的政治正確給毀了。」

瑞貝卡還貼出照片表示：「說我們賣肉的人真的有看過我平常穿的是什麼樣子嗎？接下來還要怎樣，廢除啦啦隊、雜誌女模，然後對女歌手實施服儀規定？這樣下去還得了，必須有人站出來阻止他們。我會為我的工作權益奮戰到底。」

另一名賽車女郎蜜雪兒(Michelle Westby)表示：「那些人(女權)對賽車女郎的批評令我火大，我們被嘲笑是空有外表，沒本事、沒腦袋，只是根本不懂賽車的花瓶。事實是大部分的賽車女郎都對賽車擁有濃厚的知識和興趣(這也是工作的門檻)，而且我本人還會開F1賽車。我收過很多年輕女孩的信，她們把我當成榜樣，還希望有機會能加入我的工作。」

美媒Business Insider指出，大量失去工作的女孩開始對女權主義者干涉過多而感到憤怒，她們正試圖在社群網路上做出最後的反撲。

(中時電子報)