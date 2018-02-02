影》南早：陸空軍技術跟不上雄心 貴州軍機墜毀12死

2018年02月02日 09:10 中時電子報 楊幼蘭

一架中國軍機這星期在貴州墜毀，至少導致12人罹難。《南華早報》（South China Morning Post）指出，這暴露了中國空軍萬丈雄心與技術間存在「致命的鴻溝」。

中國軍方消息人士說，這次墜機嚴重影響了空軍的士氣。而中國空軍周一也已證實，這架軍機是在進行飛行訓練時失事墜毀。

雖然中國空軍並未公佈失事的軍機型號，或是傷亡細節。但一名接近空軍的消息人士告訴南早，至少有12人罹難，而墜毀的是從運-8運輸機改裝成的新型加油機。

這位要求匿名的消息人士透露，機上約有12名男女乘員，飛機墜毀時無一生還。由於那些飛機沒有彈射座椅，因此駕駛與機組員要靠機上的降落傘包。不過那架飛機墜毀的速度太快，他們不會有充分的時間跳機。

這位消息人士說，就在幾個星期前，才發生航母艦載機殲-15墜毀的事件，現在又有軍機在貴州出事，不免損及中國空軍士氣。

另一名解放軍消息人士說，儘管不知道上個月殲-15墜毀是否造成任何傷亡，但透露中國空軍內部愈來愈擔心，隨著飛行訓練增加，可能出現更多意外。他指出，中國空軍最近兩次墜機顯示，大陸軍機仍「不完善」，可能還不足以勝任所承擔的任務。

「我們必須承認，」他說，「在中國，空軍的實戰演訓和不完善的飛機研發之間，存有致命的鴻溝。」

他同時指出，無論是運-8或殲-15都有一些問題，其中包括引擎，設計與改裝在內。然而，縱使它們並不完善，但基於政治上要求，「要建立能打仗、打勝仗」的戰鬥部隊，當局並未進行更多飛行測試，反倒要駕駛直接上機。

而第一位消息人士則說，中國空軍駕駛的首要任務，就是奮不顧身，先救軍機再說。「這種訓練和教育推進了中國飛機研發，但付出了什麼代價？」他說，「生命是寶貴的。」

去年11月中國官媒報導，西部戰區空軍飛行中隊長黃鵬在新疆駕駛殲11B戰機時，突然遭遇事故，為了「為挽救保護戰機，捨棄最佳逃生機會」，最後未能跳傘逃生，年僅30歲。

這兩位消息人士都說，由於中央軍委高層要求，進行更多全天候狀況下的實戰演習，解放軍面臨龐大的壓力，未來還可能發生更多意外。

中國空軍從去年開始，展開密集的飛行訓練，其中包括靠近台灣的例行「繞島巡航」，以及太平洋上空的實戰演習。而解放軍說，這旨在證明，他們能突破第一島鏈。

所謂的第一島鏈，泛指北起日本群島、琉球群島，中接台灣，南至菲律賓，以及大巽他群島的鏈形島嶼帶。據北京說，自從冷戰以來，美國就利用這天然屏障來圍堵中國。

(中時電子報)