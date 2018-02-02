「審計新村」2月24日起伴桌 每場席開60桌共計480桌

2018年02月02日 09:36 工商 曾麗芳

台中最新拍照打卡觀光景點「審計新村」，將於2月24日起，展開伴桌活動！此次伴桌活動由地表最潮團隊、同時也被英國每日快報評為「全球最好玩的飯店」紅點文旅創辦者吳宗穎發起，每場席開60桌、共計480桌，在將近半世紀歷史的老宿舍空間盛大開席！

地表最潮團隊表示，此次審計伴桌網羅到全台最強總鋪師一次報到，各路廚神紛紛端上手路菜！包括汪義勇的「潮式佛跳牆」、施建發的「青青佛跳牆」 、林明燦的「撒嬌喜全雞」、莊明錦的「布袋雞魚皮」， 均選用台中在地食材，包括大甲芋頭、神岡雞肉、谷關山泉鱸、新社香菇等，每場都能吃到台中在地的新鮮好滋味！

活動首場2月24、25日，將由辦桌美學復興者汪義勇領軍，現場並大陣仗架起炭火生烤海大蝦，會有數百條紅色蝦身一字排開，場面勢必壯觀。

第二場3月24、25日登場，由台灣廚神施建發領軍， 端上「青青佛跳牆」及「櫻花蒸米糕」等功夫菜，大啖國際名導李安欽點的好手藝。

第三場4月28、29日，則由台灣國寶級總舖師林添盛之子的林明燦操刀，除了端上鮑魚、龍蝦、烏魚子、石斑魚、鰻魚等高檔海味食材外，現場更推出「撒嬌喜全雞」及「海參燴肝屯」等少見的辦桌菜色。

第四場5月5、6日，由「總鋪師」技術顧問莊明錦師傅端上「布袋雞魚皮」及電影出現的「雞仔豬肚鱉」， 從總鋪師的深厚刀工中細細感受到台灣正統的古早味。

(工商)