高雄便當店氣爆 竟是自己搬「炸彈」造成？

2018年02月02日 09:22 中時電子報 張達智

高雄禧城嫩骨飯便當店氣爆，店門外放置被抬出的瓦斯桶。（王錦河攝）

店內被炸得滿目瘡痍，肇事原因仍待調查。（王錦河攝）

高雄小港區「禧城嫩骨飯」便當店1日晚餐時間發生瓦斯氣爆，共造成16人受傷，包括1對中年夫妻及58歲婦人二度灼傷，送進加護病房；肇事原因疑似廚房瓦斯鋼瓶傾倒造成。天然氣公司指出，該便當店原本已架設好天然氣管線，但換手經營後拆管撤表，改用桶裝瓦斯。

這起氣爆發生在晚間6點51分，當時店內滿是用餐人潮。據當時在店內用餐的30歲陳姓男子表示，聽到廚房傳出瓦斯外洩的「嘶嘶聲」，接著老闆娘就叫廚房裡1名女員工關掉瓦斯，但女員工說她不敢，老闆娘正要親自進廚房處理時，就發生氣爆，整片木牆板炸到破裂亂飛、玻璃四射，連行經店門口的路人也被波及。

禧城嫩骨飯去年2月才開始營業，該址原本是已經營3年左右的「御膳坊精緻便當」。蘋果報導，供應小港、前鎮地區的南鎮天然氣公司指出，該棟建築已架設天然氣管線，御膳坊原本使用天然氣，但禧城嫩骨飯接手後，要求拆管撤表，改採桶裝瓦斯（液化石油氣，LPG）。

期間天然氣公司多次建議店家，使用天然氣較安全，但業者堅持要用桶裝瓦斯，其作法等於把不定時炸彈搬進廚房。

(中時電子報)