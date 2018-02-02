迎接農曆春節 東京迪士尼推櫻花季新商品

2018年02月02日 09:54 中時 黃菁菁

東京迪士尼樂園配合櫻花季和農曆春節推出櫻花系列商品。(黃菁菁攝)

東京迪士尼樂園的周邊商品店裡已散發迎接春節的氣氛。(黃菁菁攝)

印有米奇圖樣的東京迪士尼限定版「東京BANANA」，只有東京迪士尼樂園才能買到。(黃菁菁攝)

日本許多學校還在放寒假，東京迪士尼樂園裡到處都是學生的身影。迪士尼公關表示，日本學生們經常呼朋引伴，購買學生票入場，來自台灣的學生出示學生證也可以購買學生票，但好像海外遊客很少利用學生票。

華語圈國家開始準備放春節長假，東京迪斯尼樂園休閒度假區的海外遊客也開始多了起來，園內不時可聽見中文。來自台灣4位年輕女學生開心地在灰姑娘城堡前合影，她們表示，「來之前就在網上買好票，不知道可以買學生票，真可惜！」

東京迪士尼樂園商品行銷公關安村敦子介紹，配合農曆新春假期，也為了迎接櫻花季，2月1日起推出淡粉紅色，帶有濃濃櫻花色彩的新商品，包括米奇、米妮的公仔、文具、火柴盒小汽車、水杯、甜點等。櫻花系列商品可能隨櫻花季結束下架，目前只有在東京迪士尼園區內的兩家商店銷售。

東京受歡迎的伴手禮，做成香蕉形狀的蛋糕甜點「東京BANANA」也與東京迪斯尼樂園合作，推出印有米奇圖樣的東京迪士尼限定版「東京BANANA」，只有東京迪士尼樂園才能買到。

「東京BANANA」配合東京最熱門的話題不斷推出豹紋、長頸鹿紋、油菜花圖案等商品，都相當受海外遊客的歡迎，最近還推出熊貓、Hello Kitty圖樣的東京BANANA，這些商品大多在車京車站等大站、成田、羽田機場能買到。

(中時)