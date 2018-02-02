迎接農曆春節 東京迪士尼推櫻花季新商品

東京迪士尼樂園配合櫻花季和農曆春節推出櫻花系列商品。(黃菁菁攝)

友善列印
中時
東京迪士尼樂園配合櫻花季和農曆春節推出櫻花系列商品。(黃菁菁攝)
東京迪士尼樂園的周邊商品店裡已散發迎接春節的氣氛。(黃菁菁攝)
印有米奇圖樣的東京迪士尼限定版「東京BANANA」，只有東京迪士尼樂園才能買到。(黃菁菁攝)

日本許多學校還在放寒假，東京迪士尼樂園裡到處都是學生的身影。迪士尼公關表示，日本學生們經常呼朋引伴，購買學生票入場，來自台灣的學生出示學生證也可以購買學生票，但好像海外遊客很少利用學生票。

華語圈國家開始準備放春節長假，東京迪斯尼樂園休閒度假區的海外遊客也開始多了起來，園內不時可聽見中文。來自台灣4位年輕女學生開心地在灰姑娘城堡前合影，她們表示，「來之前就在網上買好票，不知道可以買學生票，真可惜！」

東京迪士尼樂園商品行銷公關安村敦子介紹，配合農曆新春假期，也為了迎接櫻花季，2月1日起推出淡粉紅色，帶有濃濃櫻花色彩的新商品，包括米奇、米妮的公仔、文具、火柴盒小汽車、水杯、甜點等。櫻花系列商品可能隨櫻花季結束下架，目前只有在東京迪士尼園區內的兩家商店銷售。

東京受歡迎的伴手禮，做成香蕉形狀的蛋糕甜點「東京BANANA」也與東京迪斯尼樂園合作，推出印有米奇圖樣的東京迪士尼限定版「東京BANANA」，只有東京迪士尼樂園才能買到。

「東京BANANA」配合東京最熱門的話題不斷推出豹紋、長頸鹿紋、油菜花圖案等商品，都相當受海外遊客的歡迎，最近還推出熊貓、Hello Kitty圖樣的東京BANANA，這些商品大多在車京車站等大站、成田、羽田機場能買到。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
狗年新春開運旅遊 十二生肖旅遊… 虎頭埤、七股區公所搶攻尾牙春酒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。