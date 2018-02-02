虎頭埤、七股區公所搶攻尾牙春酒宴　柳營奇美教做健康年菜料理

年節期間大魚大肉，柳營奇美醫院營養師張淑卿及團隊設計6道年菜料理，民眾在家就能煮出一桌健康好菜。（莊曜聰攝）

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台南市觀光旅遊局下的虎頭埤風景區推出旺福年菜，搶攻尾牙、年菜及春酒市場。（莊曜聰攝）

農曆春節將至，尾牙、年菜市場正熱，台南市觀光旅遊局的虎頭埤風景區推出旺福年菜，10道料理才3800元，提前訂購還有早鳥優惠價，七股區公所則推出七寶尾牙宴，限量50桌一開放訂購就秒殺；柳營奇美醫院則公布6道健康年菜料理食譜，少油少鹽高纖維，民眾在家也可煮出一桌健康好菜。

虎頭埤的旺福年菜包括西芹雙鮮、酥脆雙拼﹑健康時蔬、金瓜米粉、筍乾燒元蹄、酒香醉鮮蝦、香蔥樹子蒸魚、金線蓮百菇雞湯等，再搭配時令水果盤與芋頭西米露，相當豐盛。

觀旅局專門委員鄭道立表示，風景區提供的年菜價格親民，也適用公司行號的尾牙及春酒，在11日前訂購還享有早鳥價3500元的優惠，當日每桌用餐的10人及3部汽車都能免費入園，飽餐後還能順便遊賞虎頭埤美景。

七股區公所今年首度以海鮮七寶宴搶攻尾牙、年菜市場，3日的50桌尾牙宴，不到2天就被訂購一空，除夕到初五也可向在地6家餐廳業者訂購海鮮年菜大餐。

年節期間總是大魚大肉，害怕過個年腰圍又了一圈，柳營奇美醫院營養師張淑卿及團隊也特別設計6道料理，以當季時令食材，結合彩虹蔬食及均衡飲食概念，少油、少鹽、高纖維，非常適合有三高、糖尿病問題的民眾享用，兼顧健康與美味，可至院方官網查詢食譜做法。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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