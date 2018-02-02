教育處長上任 台東縣長黃健庭：我的王牌後援投手

2018年02月02日 09:54 中時 黃力勉

新任教育處長張志明上任，勉老師要拋棄過去教學經驗成就孩子。（黃力勉攝）

台東縣政府教育處長由屏東教育大學副教授劉鎮寧借調期滿後，職位由曾任花蓮縣副縣長、東華大學副教授的張志明接任。張志明強調，教育處是服務機關，將會盡量提供學校服務，做到服務最好、干擾最少！

張志明擁有明尼蘇達大學哲學博士的高學歷，30多歲就被當年台東縣長徐慶元延攬擔任台東縣教育局長，之後到花蓮擔任教育局長、副縣長，並在東華大學擔任副教授，學經歷十分完整。

張志明以自己要到台東任職的經驗笑談教育理念，他笑著說，從宜蘭老家開車上高速公路後，沒想到竟然迷路，最後還往老家的方向開，讓他笑著說就是因為自己太相信經驗才會開錯路，勉老師可以放下以往的教學經驗，成就孩子。

他說，客觀環境隨時在改變，不要太相信過去的經驗，教育最大的盲點，就是用現在的經驗，教導學生面對未來的社會，每個階段的小朋友心智成熟、年齡、需求不同，教育是生活中的感覺。

他強調，目前的教育現場負擔太重，老師不需要研習，需要休息，因此教育處會做到服務最好，干擾最少。

台東縣長黃健庭表示，他的9年縣長任期目前僅剩11個月，張志明在關鍵時候接手，是他的王牌救援投手，也能馬上上手、無縫接軌教育工作。

(中時)