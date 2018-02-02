肝病及早發現治療 海端獲贈腹部超音波

海端鄉公所獲贈腹部超音波，部落耆老以傳統吟唱迎接新設備。（黃力勉攝）

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海端鄉公所獲贈全新的腹部超音波設備，台東縣政府秘書長陳明仁（右二）參加捐贈儀式，感謝國際扶輪社的付出。（黃力勉攝）

海端衛生所獲贈由國際扶輪社捐贈的全新、要價115萬元的「腹部超音波設備」，將能為海端鄉民的健康把關，尤其當地鄉民肝病嚴重，透過超音波可以及早發現及早治療，衛生所強調目標要提升海端鄉民的平均餘命。

根據衛生福利部的統計資料顯示，台灣的慢性肝病、肝硬化於10大癌症死亡率排名第二，台東縣的慢性肝病、肝硬化死亡率居全台之首，每10萬人就有64人因為罹患肝硬化、慢性肝病死亡。

海端鄉衛生所主任陳境治表示，醫生需要有武器才能作戰，衛生所有家醫科專長的劉輝雄醫師，對於肝病治療非常有心得，但卻沒有優良的設備輔助，這次國際扶輪社知道海端衛生所的需求，連結日本扶輪社資源一同捐贈超音波設備，對於海端減少肝病將會有明顯成效。

陳境治說，這台腹部超音波是最新的設備，從早年類比式的訊號變成數位式，影像更清晰、精準，醫師的判讀也能更正確，對於及早發現肝病大有助益。

他強調，海端衛生所不只服務海端鄉民，包括關山、池上鄉民都會前往就診，超音波設備是縱谷鄉民的福音。

國際扶輪表示，去年捐贈海端鄉牙科數位式電腦斷層CT設備，使用狀況非常良好，今年與日本扶輪社加碼捐贈超音波設備，要與海端衛生所共同打擊肝病。

(中時)

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