假設機捷高架失火 新北消防災演讓民眾出國過好年

2018年02月02日 10:03 中時電子報 吳家詮

演練項目包含機場捷運人員緊急應變標準作業程序及自衛消防編組演練、大量傷病患救護機制、電氣火災搶救、雲梯升梯救援、繩索斜降救援。（吳家詮翻攝）

春節農曆過年將至，新北市消防局今天凌晨1時，由桃園捷運公司、本局第二大隊及特搜大隊，於機場捷運A3新北產業園區站辦理多重事故災害搶救演練。

新北消防局指出，近來國人利用過節連假出國渡假風氣盛行，多數國人利用春節連假出國旅遊避開連假人潮及車潮，出國人數比平時倍增，機場捷運又於去年全面通車，北部地區民眾利用機場捷運往返機場人數勢必驟增，新北市政府消防局為加強公眾運輸之公共安全，此次演練項目包含機場捷運人員緊急應變標準作業程序及自衛消防編組演練、大量傷病患救護機制、電氣火災搶救、雲梯升梯救援、繩索斜降救援。

演練情境模擬機捷列車因機捷A3站之主變電站發生火災無法供電而停於高架軌道上，車上旅客多名受傷。（吳家詮翻攝）

機場捷運災害演練狀況逼真。（吳家詮翻攝）

本次演練情境模擬機捷列車因機捷A3站之主變電站發生火災無法供電而停於高架軌道上，車上旅客多名受傷，要將旅客全數疏散、救出，難度極高，考驗機捷人員及消防救災人員之應變能力。

新北市政府消防局表示透過此次逼真的救災演練，動員人數超過2百餘人，期許能提升公共場所的安全與消防人員救災安全、效能及緊急應變反應能力，降低災害事故造成人命傷亡與財物損失。

(中時電子報)