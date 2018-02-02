台北漢堡控 2／5起可刷卡吃麥當勞啦

2018年02月02日 10:19 工商 姚舜

漢堡控或「麥粉」注意！繼去(2017)年底於4家餐廳率先提供「信用卡小額支付」後，台灣麥當勞今（2）日宣布，自2月5日起在全台北市60家麥當勞餐廳連鎖門市全面啟動「信用卡小額支付」服務，消費者可持參加機構的信用卡，千元以下即可享有交易免簽名的快速結帳付款服務，全台9成5以上卡友都適用。同時，三大國際行動支付Apple Pay/ Google (Android) Pay /Samsung Pay同步開通，消費者到麥當勞餐廳櫃檯只要持手機感應，點餐付款更快更方便。

含台北市與部份新北市與基隆、桃園的門市，2月5日起麥當勞提供信用卡小額支付的門市總計已達103家。

此外，全台唯一24小時外送的「麥當勞歡樂送」，自2月5日上午10點起網路訂餐同步啟動線上刷卡，訂餐付款全程數位化，免付現免找零，餐點送達立刻享用，外送服務更加省時有效率。

根據麥當勞內部統計，麥當勞九成以上的消費金額都在千元以下，『信用卡小額支付』的便利性，最能貼近麥當勞顧客的消費習慣。台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，麥當勞將逐步擴展多元支付服務至全台，預計3月底前消費者就可在全台麥當勞餐廳持信用卡或手機消費，透過多元支付與快速結帳的便利性，感受麥當勞與時俱進的服務及更貼心的消費體驗。

麥當勞內部數據亦顯示，全台唯一的24小時外送服務「麥當勞歡樂送」，於連假及過年期間，訂餐人數較平日多出三成以上。隨著農曆春節將至，「麥當勞歡樂送」自2月5日上午10點起即可線上刷卡付款，消費者過年與親友團聚，隨時、隨處都可透過電腦/手機，輕鬆完成訂餐及付款，全天候享受麥當勞餐點，預計此一便利性服務將可望使麥當勞爭取到更多客源，並推升寒假與春節連假業績。

台灣麥當勞繼去(2017)年推出可儲值、消費、積點換的『麥當勞點點卡』，開啟多元支付的第一步，而為提供消費者更便利的多元支付方式，台灣麥當勞再與聯合信用卡處理中心（NCCC）進行系統設計開發，在連鎖門市陸續提供「信用卡小額支付」服務，並啟用『三大國際行動支付』與『歡樂送』網路訂餐線上刷卡服務，寇碧茹表示，消費者支付方式的選擇性更高，象徵麥當勞邁進多元支付的新里程。

台灣麥當勞「信用卡小額支付」適用適用：Visa、MasterCard、JCB，而參加的27家機構分別是：土銀／合庫／第一／華南／彰化／上海／台北富邦／國泰世華／兆豐／花旗／匯豐／華泰／新光／陽信／三信／聯邦／遠東／元大／永豐／玉山／凱基／台新／日盛／安泰／中信／樂天／永旺。同時，Apple Pay/ Google (Android) Pay/ Samsung Pay亦可用來支付。

(工商)