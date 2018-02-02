軍人保暖無配套 專家：艾森豪夾克抗寒流？

圖為105年國防部發言人公布高山地區部隊值勤與禦寒實況。（圖/擷取自國防部發言人臉書影片）

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中時電子報

國防部昨日發佈新聞稿，針對大陸冷氣團來襲，呼籲國軍官兵注意保暖。表面上這是馮世寬部長關懷官兵的貼心舉動，但軍事專家趙武靈指出，光下命令卻不在制度上做好配套措施，此舉反而突顯國防部肉食者鄙，未能遠謀。

臺灣軍警戰術研究發展協會(TTRDA)監事趙武靈指出，國防部一邊要求國軍官兵注意保暖，但並未配套放寬服制規定，明文開放民間禦寒衣物可和制服或外套搭配運用，那如何保暖？而高山及外島單位，也同樣因未放寬規定，亦無法按需求另購實用的防寒衣物。 尤其是被視為是跟上西方國家潮流的新式數位迷服，雖然在研發階段有試產一批給部隊測試，但定型量產後撥交部隊後，卻發生外島部隊反應保暖程度反而不如舊款傳統迷彩服的情況。此外，去年國防部無視民間於國發會提點子平臺提案反對，在未經科學評估、前一年度未編列專用預算的情況下，決議換發帥氣的艾森豪夾克，趙武靈也質疑連第一線執勤員警都要換掉的艾森豪夾克，給軍人穿是能保暖嗎？

最重要的是，從登山界到一般民眾，現已普遍具備多層穿著的觀念，但國防部迄今是否有宣達建立多層穿著觀念，不要飲酒怯寒的基本常識？ 趙武靈表示，先不論保暖，若數位迷彩服連基本的耐用性都出問題，還要如貴重衣物般，向官兵調查宣導該使用何種洗劑，這樣荒唐的建案、廠商量產到部隊驗收，難道不該調查治罪？艾森豪如不能保暖，從發起的國防部長，到未能忠實反映問題的各軍種後勤處，是否都失職？未放寬服儀規定、高山及外島單位不能另購防寒衣物、未傳達最基本的科學保暖觀念，光發新聞稿關心基層部隊，根本就是口惠實不至。

美軍的冬季服飾採用高科技Gore-tex/Polartec等布料，以達防水、保暖、透氣功能，現在一般民眾冬天在防寒服飾上也相當普及。國軍雖然剛在春節巡弋上展示花防部新落成啟用的人性化營舍，以塑造募兵的吸引力，但對在建立科學建軍、治軍的觀念上改革仍然是相當緩慢。

國防部新聞稿指出，馮世寬部長特別關注國軍於外(離)島地區、高山站臺等處值勤官兵禦寒設施及裝備，要求單位要充分提供禦寒裝備、熱食及沐浴熱水，務必讓官兵穿得暖、吃得飽。此外，馮世寬並要求軍醫部門持續宣導於冬季期間容易發生之流感、心血管等疾病的預防作為。馮世寬部長亦指示各營區使用電熱器等高耗電用品，須注意各項防寒措施均應以人安、地安、裝備安全為前提，以維護官兵身體健康及部隊戰力。

(中時電子報)

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