去日本要小心！流感大流行 46個都府縣都拉警報

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日本流行性感冒大大流行，厚生勞動省2日公布最新1周(1月22日至28日)的日本全國5千個醫療機構的統計報告指出，這1周平均每個診所、醫院的流感患者達52.35人，超越了上周的51.93人，已連續兩周創新高紀錄。

厚勞省統計指出，上周日本全國的流感患者人數約274萬人，其中5至9歲約占61萬人，10至14歲約42萬人，兒童感染流感的尤其多。日本自去年9月起累計的流感患者人數已達1千1百多萬人。

這1周內日本全國停課的託兒所、幼稚園、小學、中學、高中等共有1萬139所，較上周的7536所增加了許多。

日本每個都道府縣的醫療機構會統計流感患者人數，若平均超過30人，就達到厚勞省發布流感警報的標準。上周關東、北日本可能因天氣寒冷的原因，流感的患者也大幅增加。

以都道府縣來看，九州福岡患流感的人最多，達77.35人，其次是九州大分74.76人、埼玉65.41人、神奈川63.36人、千葉63.24人。東京也達到54.10人、愛知62.16人、大阪42.38人，除了北海道之外，日本46個都府縣都拉起了流感警報。

多種病毒同時流行也是例年來沒發生過的情形。從病毒的類型來看，往年2至3月流行B型流感，最近5周的4成患者都是患B型流感，2009年又加上新型的A型H1N1流感，上星期起患A香港型流感的人也有增加的傾向。

有些人在同一季節內可能感染好幾次，且是不同型病毒，故一度以為感冒好了，也不要疏於預防再患流感。

日本厚生勞動省呼籲民眾盡量少去人多的閙區，外出返家後一定要洗手，要戴口罩以避免感染，患者咳嗽、打噴嚏時要注意禮貌，要摀嘴以避免流感病毒擴散。

老人或有宿疾的人若感染流感病毒很容易演變成重症，故要特別注意，有出現流感症狀時，即使只是輕微發燒都不要去上學、上班，儘早到醫院治療。

(中時)

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