國土計畫法造成耕作權受阻 民眾陳情反映

國土計畫法造成耕作權受阻，民眾陳情反映。（張朝欣攝）

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全國國土計畫預計今年6月公告實施，由中央統籌推動，立委張麗善接獲民眾反映，指林務局僅憑空照圖及1只公文，就要強收長久以來的耕作地區，2日邀林務局官員召開說明會並現場會勘，林務局強調一定會妥善處理。

說明會2日在麥寮鄉新吉村活動中心舉行，由張麗善、林務局副局長楊宏志等人共同主持，數10名民眾到場陳情。麥寮鄉多筆土地由原墾戶自行墾植，也沒有植栽保育，後經公告為國有保安林地，對此民眾深感不解。

陳情民眾表示，國土計畫法第20條規定國有保安林地屬第1級保護，使用原則必須維護自然環境，並禁止或限制其他使用，但該區土地是祖先在清朝時代就墾殖至今。

農民說，先前從未接受農委會林務局或國產署的清查或告知，縣政府也沒有任何輔導移轉措施，多年來主管機關更沒有森林保育之實，現在卻突然被林務局扣上刑事占用的罪名，令人無法接受。

張麗善表示，林務局說居民有意占用，是過於沉重的罪名，根據林務局的保安林解除審核標準，只有坡度超過55％或沖蝕程度屬極嚴重、土石易崩塌流失的保安林地，以及其他依法公告為不得開發地區，才不能予以解編。

張麗善強調，中央政府只要求雲林縣無條件配合中央的農地與林地政策，沒有溝通協調，更沒有實質的保障與權利，地方政府也沒有協助民眾分擔過渡期間的政策壓力，這都是相當不負責任的行為。

(中時)

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