迎接新年 三星鄉復刻板小火車現蹤花海還有抽獎活動

2018年02月02日 10:33 中時 胡健森

三星鄉長黃錫墉歡迎大家到三星鄉參加花海氣球嘉年華活動，並與復刻板小火車拍照留念。（胡健森攝）

三星鄉公所打造的復刻板小火車又換展示地點了，配合農曆新年到來，三星鄉公所將小火車暫時移往中油三星加油站旁的花海氣球嘉年華活動地點供民眾參觀拍照，展示時間直到元宵節結束，在2月12日至3月4日這段期間，公所每日上午10點也會在現場贈送摸彩券，幸運民眾將可獲得小火車的免費搭乘車票。

三星鄉長黃錫墉說，花海氣球嘉年華及吉祥物裝置藝術的陳列，已成為三星鄉極具吸引力的地景，每年公所都接獲許多詢問電話，民眾反映十分熱烈。至於眾所期盼的林鐵小火車將於4月2日重出江湖，在天送埤車站展開為期一個月的試乘體驗活動，要讓遊客一窺林鐵的黃金歲月。

此外，三星鄉的花海氣球嘉年華連續幾年舉辦下來，已累積不少知名度，今年再加入五分小火車的元素，當作三星歷史記憶、文化資產的象徵，為花海增添光彩，小火車昔日為三星的經濟起飛站，現在則成為三星的觀光亮點，而鄉公所慶賀小火車重現，狗年春聯特以火車為主角，遊客造訪三星時及可看見火車春聯在家戶門首迎賓的喜悅。

在2月12日至3月4日期間鄉公所每日上午10點都會在現場贈送摸彩券300張，假日則有500張，每日另外再加碼贈送好慷卡50張，憑卡可享三星鄉民宿7折起，商家9折等優惠，鄉公所預定在3月中旬抽出首發日車票50張、平日票500張與假日票300張。

中油三星加油站長張桂崇表示，樂見鄉公所每年都在加油站旁舉辦活動，加油站也積極配合，不僅提供免費停車空間，並有優質公廁供民眾使用，站內的複合商店更能提供人車所需的補給品，歡迎在參與鄉公所活動的同時，多加利用中油加油站的便利資源。

(中時)