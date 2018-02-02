冷颼颼！冬天進補「藥味酒」入菜食補好暖身

2018年02月02日 10:32 中時電子報 綜合報導

台灣氣溫只要下探15度以下，進補的餐廳就會開始擠滿人並且大排長龍，像是薑母鴨、羊肉爐等都會是聚餐的首要選擇。有時天冷，衣服穿再多都還是無法達到保暖的效果，其實透過食補可以有更好的改善，將藥味酒加入食材就是一個好方法。

而烹調加酒是許多人的料理方式，讓料理味道更為濃郁醇厚，尤其冬天想進補的話，除了米酒的選擇外，也可以將藥味酒做為入菜時的調味品，不僅保有酒的風味外還有養生藥材在當中，讓冬天手腳容易冰冷或想暖和身體的人，自己在家也可以隨時烹調食用！

蔘茸酒-青木瓜燉排骨湯。(取自youtube)

蔘茸酒-藥膳排骨湯。(取自youtube)

台製蔘茸酒、鹿茸酒入菜好安心

天冷時喝點熱湯能暖暖胃，就以台灣菸酒的蔘茸酒與鹿茸酒為例，像是青木瓜燉排骨湯，在電鍋中將切塊的青木瓜加入排骨再倒入酌量蔘茸酒，就熬煮出青木瓜清爽回甘的湯頭及養生藥材的風味；或者是冬天必喝的，用多種中藥材與排骨放入電鍋內，倒入半罐蔘茸酒所燉煮出的藥燉排骨湯，濃郁湯頭和香氣滿溢的好滋味，在冷冷的天氣中喝上一碗，絕對是讓人感到大大滿足的一件事。

台灣菸酒的蔘茸酒主要成分是由鹿茸、黨參、杜仲、枸杞子等數種材料浸泡高粱酒調製而成，最值得一提的是它的品質備受國際肯定，曾連續三年榮獲MONDE SELECTION世界菸酒評鑑會金質獎，是一瓶高貴不貴的優質產品。

鹿茸酒-香菇雞湯。(取自youtube)

鹿茸酒-糯米人參雞湯。(取自youtube)

而受歡迎的香菇雞湯，它方便的取材是許多家庭及店家喜愛的湯品選擇，只須備好香菇和雞肉，再依照喜好酌量倒入鹿茸酒，一鍋看似簡單但富有深度的湯品即可上桌；另外若想增加湯品的趣味及層次，也可用適量糯米、人參、紅棗放入在去骨雞腿肉中，用棉線纏緊後，如同香菇雞湯步驟做燉煮，電鍋跳起後又是一鍋香氣十足、味道香醇的湯品出爐，這些方便又暖身的湯品，對於冬天在家想好好補氣養生的民眾來說實在是一大福音。

台灣菸酒的鹿茸酒則是採用優質米酒頭為基酒，浸泡新鮮省產鹿茸及當歸、肉桂、山藥等多種珍貴材料調製而成，風味甘醇、口感柔和，而且藥味香濃郁，可以滋補強身，適合國人口味，男女老少皆宜！不過，依據個人體質的不同，使用前必須洽詢醫師。

(中時電子報)