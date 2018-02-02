雲林縣衛生局人員 稽查春節食品安全

2018年02月02日 10:34 中時 許素惠

雲林縣衛生局人員2日上午率隊到斗六家樂福，稽查年節食品安全，讓民眾在歲末節慶歡樂之時，也能安心消費放心購買，達到「呷安全．找雲林」目的。

為維護民眾的食品衛生與健康，縣衛生局也自2017年12月起至餐廳、超市、南北貨、傳統市場、西螺果菜市場及食品製造業者所製造販賣之香腸、臘肉、蘿蔔糕、豆製品、火鍋料、瓜子、醃漬蔬菜、花生、水果蔬菜、菇類、禽畜內臟等年節應景食品進行抽驗，共計抽驗84件產品，檢驗防腐劑、保色劑、色素、漂白劑、總黃麴毒素、甜味劑及動物用藥、硼酸及其鹽類、重金屬等項目，檢驗結果均符合規範。

另外亦針對食品網購業、年節食品販售業及物流業運輸車輛進行作業場所環境衛生、冷藏及冷凍溫度等依食品良好衛生規範準則(GHP)查核及檢視食品標示的正確性，共計稽查105家次，並未有重大缺失，對於一般缺失已請業者限期改善完成，並輔導食品業者務必加強自主管理之責，共同維護食品安全的消費環境。

雲林縣衛生局長吳昭軍呼籲民眾購買年節食品時，把握「三不原則」，不買標示不清、不買色澤過於鮮豔、不買來源不明的食品，儘量選擇完整包裝的食品，並注意產品包裝品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等，避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味產品；購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮及食用安全。

(中時)