民間力量無窮的時代已過 社福團體要轉型

2018年02月02日 10:47 中時 周麗蘭

愛心捐款近3年明顯銳減，大額款捐轉為遲疑，小額捐款莫名消失，這波全面性捐款退縮，縮水的應不是愛心而是荷包，難熬的日子恐還有段日子，社福團體應有轉型計畫。

雲林家扶中心的助學計畫，每月固定捐款1000元就能幫助一個孩子，經濟景氣時，想助學得排隊，但最近申請暫停的每月約有30、40名，不只是社福紅燈，也是經濟警訊。

家扶中心捐款者以中產階級民眾居多，小額捐款在能力之內，暫停愛心助學，每月省下1000元，不是不為，是不能。

服務獨居老人為主的華山基金會疾呼募集六菜一湯年菜、每月固定服務費告急，只是另個冰山一角。

雲林縣府開設的實物銀行，原是多餘物資共享的經濟概念，但近一年來收到的物資少之又少，靠政府預算採購充實，雖仍保有救濟概念，但失去共享的意義。

何以有能力捐幾萬元的縮水為幾千元，能捐千元的只剩給得起幾百元？背後的真相政府應探究。大多數社福團體的現金仰賴中產階級慷慨解囊，萬物皆漲只有薪水不漲已多年，鈔票變薄，捐款已心有餘力不足。

「政府資源有限，民間力量無窮」的時代恐怕是過了，捐款景氣低迷海嘯形成，社福團體的人事組織得要精簡，服務方式更踏實，取信中小企業主固定贊助，取代不固定的小額捐款，才有生存機會。

再者，十方善信的捐款得花在刀口上，社福團體募款名目與明細要更透明，能做多少算多少，苦日子更應減省鋪張。

(中時)