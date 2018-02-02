馬雲也是他的學生！知名創業課程引領台灣走向國際

馬雲和林偉賢合照。(圖片來源：實踐家提供)

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中時電子報
綜合報導

國父革命11次才成功，中國首富馬雲創業時失敗了10次。「成功」不是一步就能登天，而是經歷無數的跌倒、失敗、挫折，經歷千辛萬苦、千錘百鍊才能踏上這一步。

阿里巴巴上市後，創始人馬雲成為了中國首富，阿里巴巴也成為中國最大的互聯網，但當時的馬雲好大喜功，犯了盲目追求＂高大上＂的毛病；一段時間後，公司財力增強卻導致營運節奏失控，造成大幅裁員、減薪，也因著錯誤判斷在錯的時間引進錯誤的人，而造成公司重要人員出走等等。

其實，許多成功人士在成功前都吃進苦頭，但他們沒有因此挫敗，而是將失敗視為邁向成功的基石，讓每個腳步更加踏實穩固。林偉賢是「實踐家教育集團」的創辦人，當時因成績不及格而被東吳大學退學，二十四年後的今天，卻成為中國大陸最熱門的企業教師，北京大學的特約教授與研究中心的副主任。

馬雲和林偉賢在課程進行中的照片。(圖片來源：實踐家提供)

1998年時，林偉賢老師創立了「實踐家教育集團」，引進了Business&You、Money&You及Winning for life三大國際課程，隔年舉辦了台灣第一場講座，也奠定了國內的地位基礎。因著第一場的上海演講，「林偉賢」這個名字開始在大陸企業中口耳相傳，客戶包括中國阿里巴巴、中國黃明太陽能等，連馬雲都是他的學生。

以目前的中國大陸來說，大陸創業的資金比人多，人也比項目多。因此，台灣若想要具備國際競爭力，勢必要不斷增進自己。林偉賢老師說「不學習，就不會有競爭力。」他也希望藉由課程講座，讓台灣重拾學習意願，進而提升國際競爭力，因為林偉賢希望可以為台灣做更多。

(中時電子報)

3小時精華課程 《不創業、就等死》 全台巡迴演講
實踐家教育集團官網
林偉賢老師創業私塾官方臉書
實踐家商學院官方臉書
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