武力快速升級 蘭德：解放軍攻臺成功率大增

大陸首艘航母遼寧艦，日前出訪香港展示。（圖/新華社）

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中時電子報

據美國之音（VOA）報導，知名國防智庫蘭德公司（RAND）1日發表報告表示，隨著大陸持續對軍事投入、並在訓練與準備方面取得快速進步，他們擔憂，解放軍攻臺成功的可能性將大幅提高，美國和盟友必須加大軍事投入。

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這份報告主要是分析，解放軍在2020年前後攻打臺灣的假想情況，蘭德認為，臺海兩岸雙方的勝算平衡正向大陸一方傾斜，部分原因是，臺灣方面在國防採購上做出不妥的決定、美軍也未能及時應對大陸軍事能力的快速升級。報告中指出，解放軍攻臺的關鍵有兩點：在衝突發生時快速搶佔先機，以及防止美軍獲得優勢。

蘭德公司說，即使臺灣能夠部分抵抗來自大陸的攻擊，長時間的進攻恐將美臺方面的防禦努力呈現複雜化，目前中國具備打擊美國和臺灣空軍基地的能力，在現代戰鬥機和空對空導彈方面也有大量投入，能對範圍內的美臺空軍帶來嚴重損失。並能讓解放軍搶下臺灣附近的空中優勢，加上干擾美國偵察能力，都有可能創造出成功攻佔臺灣的條件。

報告建議，美國及其盟友需要在作戰平臺、武器、基礎設施和補給上增加投資，並需要更新軍事佈署概念，提高在大陸武力犯臺時，反擊敵軍的反應時間與能力；增加部屬艦艇和飛彈，方能快速壓制或摧毀敵方的空中防禦，同時加強網路作戰與干擾敵方衛星系統的能力，才能達到一定的防禦效果。

蘭德在報告指出，隨著近年武力快速升級，大陸在彈道和巡航導彈方面火力充沛，讓其有能力對美國海外軍事設施（機場、港口、後勤中心和航母戰鬥群）造成威脅。此外，解放軍也逐漸擁有電子干擾、反衛星攔截、地對空導彈等多種手段，能襲擊駐紮亞太地區的美軍設備，不僅是台灣的最大威脅，也是美國未來不能再輕忽的一大對手。

(中時電子報)

文章來源：蘭德報告：解放軍攻臺灣成功可能性大增

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