紙芝居演出《光復快樂鴨》若瑟醫院繪本展滋養病患

國一生簡宏吉以母校虎尾光復國小食農教育為靈感，創作繪本，在若瑟醫院展出。（許素惠攝）

友善列印
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雲林縣虎尾光復國小校友簡宏吉從學校的食農教育獲得靈感，創作了繪本《光復快樂鴨》，獲雲林縣文化處出版，他更利用假日到資源不足的偏鄉、地方故事館，以日本文化財「紙芝居」型式為舞台，分享鴨子如何幫忙種稻的故事，2日上午受邀在虎尾若瑟醫院展出，滋養病患的心。

目前就讀永年中學一年級的簡宏吉，從小不看電視，不玩3C產品，在父母的引導下樂於閱讀以及研習劍道，以母校虎尾光復國小的教育農園為靈感創作繪本。

簡宏吉說，光復國小位於虎尾鎮墾地里，是一所偏遠的迷你小學，隨著高鐵與中科進駐，原有的動物、植物、土地都遭到破壞，潛藏著汙染的隱憂，學校為此發展出以環境教育為主軸的友善大地系列課程。

繪本故事的主角「稻鴨」，就是描述農人與鴨子合作耕種，能有效去除害蟲，減少福壽螺增生；另外鴨子在田裡划水，把水弄混濁了，雜草就比較發不出來；鴨子的糞便，更是良好的有機肥料，好處多多。

若瑟醫院長張李聰明指出，去年9月大林慈濟醫院將繪本內容印製成大型海報，在該院展出兩個月，獲得好評及回響，兩院友好，醫師相互支援，有感於光復國小位於雲林虎尾，是故事的發源地，繪本展如果只在嘉義縣的大林展出一次，實在可惜，便主動與虎尾在地分享。

繪本展即日起至3月2日，簡宏吉說明日文中的「芝居」是戲劇的意思，紙芝居指的就是紙上戲劇的意思。把故事畫在紙張上，由紙戲人（說書人）以看圖說故事的技術表演給觀眾欣賞。紙芝居盛行於日本昭和時代的說演藝術，如今則成為日本珍貴的時代文化財。

(中時)

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