「蹲點‧台灣‧心南向」1／21啟程 央廣全程跟拍

2018年02月02日 11:06 中時電子報 綜合報導

中華電信基金會今年首次辦理「蹲點‧台灣‧心南向」計劃，五組新二代同學們於1月21日回到越南，展開約二週的蹲點，開始用自己的五官感受當地生活，並用文字與影像記錄下眼中的越南。中央廣播電台也將全程跟拍新二代蹲點的過程。「早安‧台灣」節目則專訪了其中二位參與計劃的「新二代」，陳冠汝、羅有成。

返鄉記錄在地生活 央廣全程側拍

這次五組新二代約二星期的越南蹲點，中央廣播電台全程跟拍其過程，將這段新二代別具意義的返鄉之旅記錄下來。期望未來這段紀錄影片可以讓台灣的民眾更加地瞭解越南的人事物，並屏除對越南與新住民的偏見。

陳冠汝從小定居越南，大學才到台灣來就讀，而羅有成則是媽媽從越南嫁來台灣彰化。羅有成曾回越南省親，當時越南的親戚們都非常地熱情，80多歲的外婆還給他一個大大的擁抱。雖然彼此語言不通，但親戚們的熱情招待，讓他印象深刻。這次兩位回到越南記錄在地生活，再加上央廣將全程側拍，都有些緊張，但也覺得讓一切順其自然就好。

推薦越南在地美食

陳冠汝大推越南的「生春捲」，非常爽口，且曾被報導為世界美食之一。在越南成長的她，也推薦胡志明市的第一郡，擁有許多法國殖民時期留下來的建築，請大家務必要造訪。羅有成則推薦「炸春捲」，尤其媽媽自己做的炸春捲更是美味，裡面會包裹芋頭、絞肉等。越南的河粉、生春捲與炸春捲都是聞名遐邇的在地美食，如果大家到越南旅遊，千萬不要錯過了。

期盼破除多數人對越南的刻板印象

兩位都表示台灣民眾大多對越南有刻板印象，認為是未開發的國家，希望透過這次的影像紀錄，讓大家能瞭解越南的真正面貌，釐清一些誤解，也盼望能拍出媽媽的故事。未來五組新二代至越南蹲點的紀錄影片出爐後，相信可以讓更多的台灣民眾瞭解不同族群的生命故事。

(中時電子報)